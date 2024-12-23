當內心有團熊熊烈火，無論係愛火定慾火，除咗會令人面紅紅，打扮亦會變得火辣，仲好需要伴侶嘅貼身撫慰添！今日就由「Flame」（火燄）呢個字入手，分享一下情色世界中令人着火嘅話題。

Flame 親密愛人

當一對男女變咗戀人，我哋會形容佢哋之間撻着愛火，當遇着乾柴，愛火仲會變慾火添！原來解作火燄嘅「Flame」，亦係一個情色俚語，暗指情人之餘，仲要係深愛到不能自拔嗰一種。

話時話，坊間有傳言指熱戀中男女，體溫會比常人高攝氏0.2度，理由係體內會分泌出苯乙胺醇喎，聽落似層層，但暫時未見到有研究證據支持。順帶一提，從醫學角度嚟睇，常人體溫約37度，若高於37.2度，可視為發燒，穩陣起見都係睇醫生好啲。

激情探戈 靈慾合一

有冇諗過曳曳動作可以優雅一啲？以紳士、淑女自居嘅朋友們，不妨試吓「Flame」呢一招。首先，男女面對面站立，女方抬起一條腿畀男伴抱住，上半身往後抑，而男方就要伸手輕扶女伴嘅上半身，並進行活塞運動。聽講呢個體位源自於探戈嘅抱腿動作，難度唔算高，但講求合拍度，亦要有一定體能先應付到，否則好易失去平衡。性學家仲話，如果成功嘅話，因進入角度微妙，能充分刺激女方G點，令雙方達到靈慾合一嘅境界。

《Rekindling The Flame》浪漫經典

喺愛情電影中，男女主角嘅纏綿演出總係點到即止，若然你覺得到喉唔到肺，呢套由New Sensations喺2014年推出嘅《Rekindling The Flame》，絕對值得一睇！影片由Jacky St. James執導，搵嚟當年人氣超勁嘅脫星August Ames、Callie Calypso同Cherie DeVille參演，陣容強勁！故事講述August Ames同老公結婚多年，喺性方面冇晒激情，搞到要各自偷食，但心底裏仲係好愛對方。某日兩人意外地喺酒吧碰面，眼見對方身邊各有性伴，妒火中燒，於是好想搵方法修補呢段婚姻。浪漫嘅劇情，激烈嘅床戰，加埋高質嘅拍攝，令呢套四仔喺多個頒獎禮上獲得最佳編劇、最佳拍攝等提名，堪稱浪漫四仔中嘅經典之作。

《水手火燄窒息地獄》

日本AV嘅題材包羅萬有，當然唔少得特攝片啦，其中片廠GIGA就喺2015年推出咗一套同火燄有關嘅佳作，片名係《水手火燄窒息地獄》，女主角則搵嚟E奶女優春原未來擔正。故事講述未來飾演嘅水手服女戰士「火燄」，感受到一股邪惡力量附身喺小鮮肉身上，於是玩變身，諗住將之制服，殊不知對方突然化身怪物，唔止令佢被火燄圍困，全身敏感帶更被不斷挑逗，搞到高潮迭起……呢套特攝片唔止特技精彩，未來嘅性感造型亦係一絕，因而獲得相當好嘅口碑。