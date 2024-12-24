【是日通勝】

農曆十一月廿四

甲辰年 丙子月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、42、31

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

金牛座：財運呈上升之勢，理財策略不妨進取一點。

雙子座：人氣不錯，容易跟志同道合的陌生人結緣。

巨蟹座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

處女座：運勢全線上升，財運特別好，生活冇煩惱。

天秤座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

天蠍座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

人馬座：異性緣旺，今天有可能遇上你的真命天子。

山羊座：愛情運非常好，敢於表白有望打動意中人。

水瓶座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力下降。

雙魚座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）龍 多阻滯

鼠：健康出問題，謹記病向淺中醫的道理。

牛：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

虎：春風滿面，單身者易結識合眼緣異性。

兔：感情關係現暗湧，關心與包容可化解。

龍：是日沖煞，工作不順，感情運亦欠佳。

蛇：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

馬：工作運一般，覺得自己沒有發展機會。

羊：眉精眼企，能攻善守，做事得心應手。

猴：工作運稍遜，易被壓力弄得透不過氣。

雞：做事提不起勁，丟失飯碗的機會大增。

狗：出席派對，易有艷遇，單身者要把握。

豬：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

旬空

在命理上論吉凶之計算方式，其中的法則可因人之習慣喜好不同而各異，有些人特別喜歡加入一些神煞而論，有些人則注重五行生尅制化、地支之刑沖會合、十二長生法……等等。

當中有一種名為六十甲子空亡，又名為六甲旬空，它不屬於五行生尅法，也不涉及刑沖會合之類，而只是十天干與十二地支排列上的方式。比如是甲子旬，由甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉，十天干以數排完，十二地支便多出了戌與亥，故甲子旬出生的人，於命理上便名為空戌亥。

於此的方式計算下，甲戌旬空申酉、甲申旬空午未，甲午旬空辰巳，甲辰旬空寅卯，甲寅旬空子丑。當然，此中之空亡，若是命中的忌神，那便可喜可賀了，主因忌神落空亡，其所忌神發出之不利作用便減輕、減弱，或甚至等於零。

但若其空亡之字為命中喜用之神，那麼人生之福分便減輕、減弱，或甚至等於零，可惜之至。當然，最好是命中忌神或閒神入空亡，閒神者，即無關重要，可有可無之神也。