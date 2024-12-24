鄺潔楹拍劇不擇手段　蔡潔姚子羚再掀姊妹恩怨情仇

藝人蔡潔早前因檔期問題辭演王晶電影，遭對方暗寸地位低微，而蔡潔原來正準備跟姚子羚、傅嘉莉、鄺潔楹、陳展鵬等拍攝新劇，歷盡娛樂圈姊妹恩怨情仇。據知此劇將會有「重磅」女角加盟，令人期待。

無綫藝人姚子羚、蔡潔、陳展鵬、傅嘉莉、陳星妤、鄺潔楹、等前日於內地秘密為新劇《玫瑰戰爭》進行拜神儀式，此劇將於下月初才正式開拍，除了以上的演員，據知還有「重磅」女角坐鎮演出，相當神秘。此劇改編自藝人吳沚默的小說，劇情講述娛樂圈及上流社會發生的事件，當中包括幾姊妹的恩怨情仇，不禁令人想起是早前熱度十足的台灣劇集《影后》。而單看演員陣容，亦令人想起2023年無綫的話題劇集《一舞傾城》。

蔡潔於《一》劇中以夜總會第一紅牌Monica一角獲讚演技出色，今次跟女主角子羚於劇中飾演女明星，與多位好姊妹闊別多年後，各有各生活，有些已嫁入豪門，有些則過着簡單生活，但意外地她們卻捲入一些驚人事件內。鄺潔楹接受東網獨家訪問時亦坦言:「劇入面我係一個為咗目的而不擇手段的女明星，同本人極度唔相似，自己冇咁多心計，所以好大挑戰，我一路睇劇本時好多位都好奇心十足，所以都幾有趣。」