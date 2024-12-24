陳展鵬商場騷當音樂會預演：呢個只係開始！

視帝陳展鵬即將開拍無綫新劇《玫瑰戰爭》，雖然即將於內地開工，但他亦忙於為明年1月12日在廣州舉行的個人音樂會作準備。日前展鵬於內地南海進行「預演」，於商場出席活動，與現場觀眾玩遊戲外更即席唱了多首歌，現場氣氛甚佳，從網上片段所見，陳展鵬被大批粉絲迫到寸步難行，需要多位保安開路，場面震撼。

之前他亦先到內地平台辦公室總部「掃樓」，準備下午茶和飲品慰勞宣傳人員。展鵬於辦公室內極受歡迎，頓變成「萬人迷」，捧着飲品的他更向大家作自我介紹，答謝大家為他剪片、宣傳，相當識做，期間有位女員工自爆是他的忠粉，展鵬即搞笑叫高層向這位粉絲員工加人工，相當搞笑。展鵬接受東網獨家訪問時謂：「其實好多年前自己都做過歌手，但好似煙火一樣好快就完結咗，但我從來冇放棄唱歌，只係不做歌手，好好彩自己都不斷有機會唱劇集嘅主題曲同插曲，TVB畀咗好大機會我，依家睇《聲生不息》好多藝人喺舞台上唱劇集歌發光發熱，都係一件開心嘅事。呢幾年除咗美加登台之外，都不斷有人問我有冇興趣喺香港開演唱會，但係自己都一直忙拍劇，一個演唱會係要專心去做，所以都推咗，依家有機會喺內地先做個音樂會，好多好遠嘅朋友喺星馬、西安飛過嚟，對我嚟講除咗係一個挑戰，都係大家一直以來對我嘅夢想。今次除咗音樂會，亦係我嘅大型fans meeting同生日會(1月14日)，心情唔會緊張，同大家見面可以話圓夢，呢個只係開始，之後仲會有好多唱歌機會。」