東方日報C1：張曦雯封后即封盤　雪卵Plan B

羅子溢與女神張曦雯（Kelly）被視為本屆視帝后頂頭大熱，近日他們宣布再次合作，拍攝無綫全新重頭劇《模仿人生》，劇中他們壁壘分明，令人期待。Kelly日前接受專訪，直言得獎會考慮結婚，又指明年會抽時間雪卵，為日後當媽媽做好準備！

無綫花旦張曦雯近期人氣登頂，憑劇集《企業強人》入圍台慶頒獎禮「最佳女主角」10強，被睇好有機會拍住《婚後事》的男主角羅子溢，齊齊稱帝封后！「大戰」迫在眉睫，兩位準視帝、視后先宣布「拗手瓜」，近日獲欽點偕張振朗到深圳接拍新劇《模仿人生》，劇中Kelly與子溢反面決裂，接受演技挑戰。

據悉，《模》劇講述女主角Kelly因胞姐虧空公款而坐冤獄，更幾乎喪命，及後得商業間諜特務中心首領相救，將她訓練成外熱內冷的間諜，她利用組織向城中為富不仁者展開連串復仇計劃，劇情緊湊兼懸疑，一眾演員目前雲集片場試造型及圍讀，準備日內正式開鏡。Kelly今次的角色甚具挑戰性，單是戲服已準備了百多套，讓她華麗登場。

出狠辣招報仇

Kelly接受本報獨家訪問時表示：「今次真係有好多唔同嘅造型，而子溢嘅家族就係我復仇嘅對象，佢仲係我嘅終極目標。呢個角色係個好好嘅演員，對住唔同人就有唔同嘅一面，唔可以話好奸，但一定係好狠同好辣嘅！我仲要應付好多動作戲，亦會喺冬天拍落水戲。」談到子溢及振朗，她指以往已分別結過片緣，默契十足之餘，更是私交甚篤。

至於子溢為今次角色造型花盡心思，駁長髮並以Smart casual打扮演城中富二代，他預告：「我個角色為求目的不擇手段，害到人家破人亡！我對Kelly又愛又恨，關係複雜，好彩近年我處理過唔少類似嘅家族劇，都算有啲把握。（覺得最難係乜？）搵突破點，唔想畀人嘅感覺同以前一模一樣嘛！」為了投入演出，他坦言這段時間即使沒有自己的通告，亦不會請假回港。

另外，Kelly日前接受專訪，談到被視為今年視后大熱，她直言：「真係想攞獎㗎！因為我對《強人》系列有情意結，5年前憑《白色強人》攞過『女飛躍』。（有壓力？）咁就冇，有大家嘅讚賞加持嘛！其實位位對手都好強，而且大家都好努力，邊個攞都係值得嘅。如果真係唔好彩，咪明年再嚟過囉！」她更不排除效法楊紫瓊得獎後宣布婚訊：「我本身對婚姻冇憧憬嘅，不過同男友拍咗8年拖，拖咗佢條數好耐，哈哈！佢無條件包容，真係令我好感動，既然佢想（結婚），我就同佢講得獎之後可以考慮喇！」男友的付出，更令她開始計劃生育：「諗緊下年抽時間雪卵，為日後做好準備，唔想日後想有（BB）嘅時候後悔。」

Kelly又指父母即將退休，明年會開始美國、香港兩邊住，她覺得要積極搵錢，好讓雙親有個安樂窩：「我同男友嘅Dream house要近海，所以喺香港置業好似難咗少少，希望加埋佢嘅努力，早日夢想成真啦，都會開始積極睇樓。」她更透露胞弟近日在美國獲聘，簽約正式成為醫生，全家放下心頭大石，高興不已！

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