畢書盡遭惡意抹黑人氣未受影響　粉絲深夜等收工

台韓混血歌手畢書盡（Bii）時隔3年捱出新歌《Bii WITH YOOU》，但近期風波不斷嘅佢，唔止被爆出同前東家不歡而散，仲被一位疑似前女友嘅網友指控劈腿、家暴，由於涉及家人，令畢書盡決定打破沉默揚言提告。

據台媒報道，12月3日晚間10時許，結束電台宣傳工作嘅畢書盡，戴上連帽外套嘅帽子快步走出大樓，並邊走邊回應等待已久嘅粉絲，不過似乎相當趕時間嘅佢，全程未有停下腳步，但喺上車前仍回頭望多眼粉絲，隨後乘坐保母車返回新北市嘅新住處。

而畢書盡早前被爆出被前東家控告提前解約，求償3千萬新台幣（約700萬港元）外，更被疑似前女友嘅網友指控劈腿、棄養愛犬，對此畢書盡亦發出聲明表示：「我從來不想成為那種分手後，互相指摘對方不是的人，所以對於日前網絡上所謂『前女友』寫的『小說』，我不做任何評論。」並強調自己係喺上一段感情結束後，先同現任妻子交往，希望外界唔好對太太有任何誤解之餘，亦表示自己冇棄養動物。

事後，畢書盡更委任律師親自遞交刑事訴訟狀書至台北地檢署，針對多位網友喺網絡散播不實言論正式提告，經紀公司亦發表聲明表示：「關於近日在網絡上惡意中傷誣衊本公司藝人畢書盡一事，我們原本期待謠言止於智者，但愈來愈多誇張且不實的言論，已經嚴重傷害藝人的名譽，決定委由翰廷法律事務所追究法律責任。」