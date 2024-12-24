「香港故宮文化博物館II」特別郵票現已推出　展示來自故宮博物院的珍貴藝術文化藏品

【特約報道】香港郵政以「香港故宮文化博物館II」為題的特別郵票及相關郵品已於12月17日（星期二）推出發售喇！喜歡文化藝術的你一定不能錯過！

香港故宮文化博物館於2022年開幕，以嶄新的策展手法，展出故宮博物院及世界其他重要文化機構的珍藏。繼2022年發行「香港故宮文化博物館」特別郵票，香港郵政續以「香港故宮文化博物館II」為題發行一套六枚郵票、兩款郵票小型張及相關集郵品，展示更多來自故宮博物院的珍貴藝術文化藏品，包括「掐絲琺瑯太平有象」、「掐絲琺瑯花卉紋火鍋」、「金嵌玉石寶塔」、「畫琺瑯花卉開光人物紋執壺」、「金大吉葫蘆掛屏」、「碧玉甪端香爐」、「銅鍍金畫琺瑯四面盤鐘」及「金交龍紐『天子之寶』」，體現中華文明的博大精深，並推動公眾對中國藝術和文化的研究和欣賞。

這套特別郵票設計精緻，你都可以成為「收藏家」，把郵票上展示的珍貴文物帶回家中慢慢欣賞！有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)查閱。立即到以下網址或各郵政局選購啦！

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