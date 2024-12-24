43歲朱慧敏肚皮再起革命　宣布懷孕7個月三年抱兩

現年43歲的朱慧敏曾揚言想生夠4個，她與結婚3年的心臟科醫生陳良貴又有喜，原本已有1歲女兒SheRa，原來兩口子默默造人，身為高齡產婦的的朱慧敏三年抱兩，現已懷胎7個月，認真生得！

高齡懷孕存在風險，更何況極速有喜，朱慧敏之前受訪時，大爆懷孕秘方，她說：「30歲開始，我已經好少飲凍飲，飲食以清淡、熱盤及蔬菜為主，我習慣每日敷暖水袋在肚位置。我相信保持身體暖和非常重要，而預備懷孕前的半年至1年，我每個月都會去針灸及做暖宮療程各2次。」

朱慧敏透露已重了22磅，她說：「預產期是明年3月，SheRa在8個月大的時候，我就懷上第2胎。我是計劃生育的，生完第1個，已經計劃半年至1年內再懷孕。」她指能夠極速為女兒添個伴，直呼幸運：「我好幸運，2胎都佗得好輕鬆穩陣。我相信先天身體體質，以及後天保養都好重要，要保持輕鬆、正面和樂觀的心態。我習慣每日敷暖水袋在肚位置，同時用薑水浸腳20分鐘。每日又會飲1至2公升暖水，煙酒不沾。」她又指：「我喜歡游水、曬太陽 ，做伸展運動和打坐，好少涼冷氣。我相信保持身體暖和非常重要，建議計劃生育的朋友，去做婦科產前檢查，男士驗精子，了解雙方的身體狀況，提高成孕機會。」