聖誕後就到另一個重要的日子，就是除夕夜兼跨年，今年唔出門遠行的話，不妨留港倒數，坊間不同餐廳都推出各式主題美食，部分更兼有靚景看到煙花，再加上特備的倒數派對，美景美酒美酒，三重享受。

地中海風情

適合度假的地中海，有不同風味美食。金鐘五星級酒店頂層地中海餐廳居高臨下，坐擁無敵景色，除有平安夜和聖誕夜晚餐外，更有限定除夕晚餐盛宴，客人品嘗生蠔伴魚子醬、烤鴿胸及油封腿配菠菜意大利雲吞及鵝肝醬，以及酸爽的柑橘醬蛋白霜脆餅等，餐廳酒吧有除夕倒數活動，到時會有無限量小食、香檳和餐酒供應，氣氛熱烈。

金光閃閃

想成為派對中的主角，最緊要夠「閃」。中環法式餐廳於12月除推出節日午市套餐和晚市菜單，為迎接2025年，餐廳以閃爍金銀作主題，邀請客人穿金色和鑽石元素的服飾參加，餐廳亦會以金色布置，晚宴菜式包意式黑醋煎鵝肝、豪華海鮮拼盤、魚子醬、帶子他他伴魚子醬和大骨肋眼牛扒等，之後邊聽名DJ播放的法式舞曲及電子音樂，再閃爆倒數派對。

現代澳洲料理

尖沙咀現代澳洲風餐廳有一排超巨型的玻璃窗對正維港，可近距離觀賞煙花。除夕當晚會供應3道及5道菜晚餐，包括魚子醬紅蝦、M7和牛西冷、澳洲南瓜威靈頓，甜點有黑朱古力蛋糕和開心果夾心蛋糕，若想和朋友開Party，可預訂私人包廂，品嘗美食和欣賞煙花，提升體驗。

各有主題

飲食集團旗下不同地區的餐廳，因應除夕各有主題。尖沙咀扒房有270度維港全景，除夕夜會有法式鴨肝松露凍肉批、香煎蘇格蘭帶子、M5和牛西冷及鱸魚配椰菜花蓉等菜式，露台會舉行跨年煙花派對，到時附有精選佳釀1杯。中環阿根廷扒房於跨年狂歡夜推出魔術表演伴美饌，菜式有炭燒八爪魚、焗原條大西洋鱈魚和意大利飯，其他有生牛肉他他和肉眼扒等選擇。中環印度餐廳則有寶萊塢風尚派對，DJ打碟的印度金曲配傳統菜式，適合愛特別風格的你。巴西燒烤餐廳則有現場魔術表演，相當精彩。

派對狂歡

除了賞煙花，大家飯後也會覓場地繼續飲繼續玩。酒店集團不同地區都有主題除夕派對，沙田五星級酒店自助餐廳於當晚會有節慶自助餐，即烤肉眼扒、烤豬手及各式海鮮應有盡有，飯後可移師酒吧，晚上8時30分至凌晨12時30分會有除夕音樂演奏，惠顧的客人可免費獲精選有氣葡萄酒1杯。至於灣仔五星級餐廳扒房連酒吧的除夕倒數派對，歡迎客人穿上華麗禮服，先享用節日半自助晚餐，之後有DJ音樂和暢飲指定香檳，不醉無歸。