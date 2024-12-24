巨乳海兒自爆被偷拍裙底　色狼當場斷正被勸告：睇吓咪算囉！

在《中年好聲音3》擔任客席評判的海兒，因擁有不科學的身材，成為不少男士夢中女神，童顏巨乳成為她的焦點。她近日現身網上節目《絲打圍爐》，與主持連詩雅、練美娟大談感情生活，更提及面對偷拍問題，大方回應：「睇吓咪算囉！」

海兒在節目中提到感情話題，直言多段感情都是由自己追求得來：「我係鍾意嘅就直接去，等幾時？梗係愈快愈好啦！」被問到擇偶條件時，她表示喜歡健身的大隻男：「仲有係宅男，要戴眼鏡好IT嗰一種宅男，好瘦同埋着件恤衫，憂鬱書卷型。」

講到與其中一位男友的緣分，她表示：「嗰陣時我哋係網友，打街場認識，佢打嗰一場遊戲就照顧晒我哋，所以就睇吓佢可唔可以加埋我一齊玩。」2人之後晚晚傾偈，認識後發現對方並非只是打機好勁，海兒第一次相約對方見面食飯，接近4次才成功。

海兒巨乳人所皆知，被問到如何避免男士的目光或偷拍？她直言難以避免，因為與衣着打扮無關，問題出在男士身上：「當佢哋要偷影裙底或者惡意去影，我知道有啲人會覺得，你好靚想影低你畀人睇，我覺得咁樣就OK。」連詩雅便分享一次被偷拍影裙底的事件，海兒同樣有類似經歷。

她透露：「我試過畀人偷影，好似想影個裙底，但係唔成功。我行過去同佢講即刻拎個電話出嚟，我知道你影咗我，如果唔畀個電話我就報案，我話知點解你要咁做，你覺得你咁做我會有咩感受？佢企喺度聽我講，跟住講對唔住。」海兒之後語重心長跟對方說：「你睇吓咪算囉！因為要知足，有緣睇到就算啦！仲要影低。」