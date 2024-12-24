王梓軒成首位香港歌手登上韓國MBC音樂節目　唱歌舞技引巨大回響

唱作人王梓軒日前（21日）收到韓國MBC電視台的殿堂級音樂直播節目《Show！Music Core》邀請，在節目上首次獻由他自家製的熱爆英語微短網劇《選美兄弟班》（RAGS 2 RICHMOND）劇集主題曲《Low Key》，成為首個演出該節目的香港個人歌手，全開咪式的唱跳表演，令他的唱功與舞技獲網民及樂迷激讚。

王梓軒說：「劇集嘅反應比我想像中好，真係好鼓舞，亦都好多謝大家肯接受呢個新嘗試。我哋會繼續做多啲宣傳，希望可以讓更多人欣賞到《選美兄弟班》呢個勵志故事。今次呢個垂直拍攝嘅格式，對我哋嚟講都係新挑戰，而且決定唔係喺傳統串流平台播放，而通過各大社交平台免費播出，托賴得到大家嘅支持。」

他透露未來會製作更多同類網劇，但暫時仍會以英語為主：「中文嘅微短劇已經發展得好成熟，同埋我同珊珊（石祐珊）嘅製作公司Octagon都想專注做一啲跨國嘅合作，所以暫時都會以英語為主。其實當初我哋都唔知道可唔可以，將微短劇同中西方文化混合埋一齊。微短劇嘅好處係可以容易啲收集數據，而今次嘅成績係一支強心針，未來我哋都會繼續做更多唔同主題嘅內容。」

王梓軒表示網劇收到的反應很直接：「我覺得好有效率，好容易睇到觀眾有冇共鳴，我哋亦都可以即時作出調整，甚至加啲新嘢落去，成件事都好即時。今次同外國嘅演藝圈朋友傾開，佢哋會覺得咁樣好辛苦，因為我哋拍攝嘅時間，基本上就好似以前拍『七日鮮』咁，一個禮拜拍超過60分鐘內容。好彩我哋喺香港訓練有素，都習慣呢個節奏。由一個小小嘅概念可以上到咁大嘅舞台，我哋整個團隊都付出咗好多，又要喺好短時間內調整，真係好多謝佢哋。」

首個微短劇創下佳績，令他最感動的是劇集受到世界各地媒體的關注：「其實套劇未播晒嘅時候，我哋收到有日本、馬來西亞電視台有興趣取得播放權，我哋都好開心，之後收到MBC電視台邀請我上佢哋嘅音樂節目《Show！Music Core》演出劇中嘅主題曲《Low Key》，成為全球首演舞台，我覺得成件事都好夢幻，我非常感恩。」他更是首位出演該節目的香港Solo歌手，很多韓國著名組合，如少女時代、BTS、BLACKPINK、鄭容和亦曾經是節目的座上客。在當日的節目中，人氣女團Red Velvet的隊長IRENE與YG公司的男團TREASURE亦演唱了他們的新歌，可以說是星光熠熠！

王梓軒透露此次的準備時間倉促，他說：「由確定此次嘅演出，到站上舞台，只有短短十日。我自己未試過喺韓國表演，所以一邊做個劇集嘅後期一邊練歌，好多謝MBC有呢個胸襟去支持一啲英文歌，仲要係一個未上過佢哋個台嘅歌手，真係好感恩有一個咁嘅機會，所以都唔理有幾多時間，用盡全力做咗先！」

這次的節目順利完成，有賴不同合作方的共同努力，當中有一位伴舞更是韓國人氣男團 ZEROBASEONE 成員 Matthew 的親姐姐Yaeby，他表示：「我哋就搵咗一位曾經幫美國喜劇電影《JOY RIDE》擔任編舞的加拿大編舞師 Joe Tuliao 幫手設計成個表演，喺溫哥華排完舞之後，就馬不停蹄搵韓國嘅舞者練習，其實一開始都唔知 Yaeby 係 Matthew 嘅親姐姐，佢係編舞師 Joe 嘅朋友，因為佢喺加拿大長大啲英文好好，所以合作起上嚟好smooth、好愉快，佢人又好好、好專業，當然佢都跳得好好啦！仲有各位韓國嘅化妝師、髮型師、促成呢次合作嘅朋友，真係好多謝大家嘅幫忙！」

為了製作劇集，已有數月未回港的他，興奮表示聖誕節終於可以返屋企：「不過，1月1我已經要去美國，因為有啲新嘅電影Project喺嗰邊做緊，到時應該會寫好晒個劇本，之後就要為個劇寫歌。年尾唞一唞，年頭再作戰！」