食買攻略　曼谷新蒲點狂掃900店

臨近年尾，又是送舊迎新的Shopping季節，最啱到大型商場林立的泰國曼谷掃貨！頭號目標當然是剛於10月在MRT Lumphini站旁開幕、佔地17公頃的大型綜合設施One Bangkok，賣點是坐擁3大互相連接的商場，除有900間名店讓你大買特買，更設有雲集250間餐廳的地下美食街，無論購物狂抑或大胃王都大滿足。意猶未盡的話，素坤逸（Sukhumvit）地區另有兩幢備受注目的新商場，保證血拼個痛快！

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三幢相連 購物中心

坐落於曼谷市中心，總投資金額達THB1,200億（約HK$273億）的One Bangkok，屬於泰國歷來最大規模的商業開發計劃，包含多幢建築，集甲級寫字樓、豪華酒店、住宅及商場等功能於一身。最大特色是擁有3個相連的購物中心，總建築面積達16萬平方米，有逾900間商店進駐。焦點有樓高9層的Parade，內裏的店舖以時尚、美食及娛樂為主，擁有多間當地和國際品牌商店、餐廳及超市等，例如引入了泰國首間Mitsukoshi Depachika，提供多款日本新鮮食材外，同時以日式百貨地下美食街為概念，打造長達1.5公里、雲集250間餐廳的Food Loop美食環線。而3樓集精品小物、傳統零食、潮流服飾和家品美妝於一身的選物店Sarapad Thai同樣值得留意。另一幢樓高5層的商場The Storeys主打泰國及國際時尚品牌的概念店， 包括Jim Thompson 和 Swatch 等流行品牌，還有首度於泰國亮相的Wolfgang’s Steakhouse和Cova專門店。至於稍後開業的Post 1928則匯聚奢華品牌、米芝蓮餐廳和體驗式藝術空間等，更會打造泰國首條開放式Luxury購物步行街區，令人期待。

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獨家商舖 首度登場

於上年年底在曼谷素坤逸路開幕、鄰近MRT Phrom Phong站的大型商場EmSphere，是經營Emporium和Siam Paragon兩大購物中心的The Mall Group旗下最新商場。新商場樓高6層、總面積達20萬平方米，由兩幢主建築互相連接，共有300多間店舖。以底層和複式樓層的餐飲區、首度於泰國商場開業店舖，及流行品牌開設的新概念店作為賣點，例如時尚精品集團Club 21在此開設了以年輕顧客為對象的Club 21 Lab，而日本時裝品牌BEAMS及家具連鎖店IKEA則分別開設了泰國及曼谷首間分店。這裏有100間店舖為餐廳，並集中於1至2樓，焦點落在有「地獄廚神」之稱的世界級名廚Gordon Ramsay首度插旗泰國，旗下餐飲品牌Bread Street Kitchen & Bar及Street Pizza於商場開店。商場的另一定位是「不夜城」，5至6樓用作娛樂樓層，共有約25間酒吧和俱樂部，當中有別樹一幟的天空池畔酒吧TRIBE Sky Beach Club。不得不提6樓設有佔地12,000平方米的展廳UOB Live，可舉辦演唱會、時裝Show等活動。

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高架花園 創作中心

泰國曼谷南素坤逸的CyberTech區，明年將有大型綜合設施Cloud 11開幕，耗資THB400億（約HK$91億）、佔地25萬平方米。設施以可持續發展和創新科技為理念，劃分為7大區域，涵蓋內容創作、零售、教育、住宿及公共空間等範疇。最受矚目的是打造出泰國最大的高架花園，除了擁有大型中央草坪之外，還有多個迷你公園，並設有多間餐廳、中央廚房、健身房、商店等，滿足各項生活需求。與此同時，設施提供24小時開放的甲級辦公室和各類創作空間，以促進音樂、電影和遊戲等各類內容創作。另外更有兩間豪華酒店進駐，分別為萬豪酒店集團旗下的Sangsan Bangkok Hotel，以及全球擁有50個據點的YOTEL。前者提供252間客房，並將為創作人打造遊樂場，提供空間幫助激發靈感；後者則擁有250間客房，特色是擁有機械人迎賓服務和電動SmartBeds，即是可從床轉變為梳化，騰出更多空間進行其他活動。