鮮娛糧丨張振朗蓮塘口岸被捕獲　又靚仔咗竟被誤會整容

無綫小生張振朗近年憑多套受歡迎劇集極速上位，而且甚有觀眾緣，被譽為「準視帝」。雖然已升呢男一，但他依然親民，每次被捕獲都有求必應。近日，有女網民在蓮塘口岸偶遇張振朗，這位當家小生的一個窩心舉動令她意想不到，但沒想過合照曝光後，張振朗的樣子竟惹整容疑雲？

日前有網民在蓮塘口岸野生捕獲張振朗，大讚對方友善，主動說拍照，非常無架子：「非常非常的nice哥哥，看到我看着他，主動說拍照。沒有架子的可愛哥哥，身材很好很挺拔，五官立體，皮膚超級…一個字 讚」。

博主透露當時見到張振朗只是一個人，有網民就搞笑問：「他也去買菜嗎？」此外，也有網民覺得張振朗的樣子疑「進化」，直言：「天吶，，，開了眼角，做了雙眼皮。為啥啊，本來就帥啊！」這留言一出即引來張振朗粉絲不滿，激動反駁說：「他一直都是大眼睛雙眼皮啊，現在長得成熟點了，以前小孩氣質」、「他的同學都跑出來證實過了，他從讀書時就是這樣子。還有他一直是雙眼皮，我可以百分之百肯定。而且了解他的人都知道，他一直都奉行身體髮膚受諸父母，連眉骨受傷後寧願留疤也不肯去整的人，怎可能會動臉。」有網民則覺得可能是美顏相機惹的禍，而博主也承認自己開了美顏，並表示：「我感覺不出整了呀，我就覺得好看的，皮膚雖然黑， 但很乾淨，所以黑的乾淨就很好看。」