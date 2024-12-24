鄭俊弘何雁詩帶「天使綜合症」兒子赴美治療　堅毅過程全曝光

藝人鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）2020年拉埋天窗，2022年誕下愛子鄭讚廷（Asher）。惟2人發現兒子發展進度比其他同齡孩子慢，最後兒子1歲半時經專家評估後，確診患上罕見遺傳病「天使綜合症」。

早前，2人帶同2歲半的兒子遠赴美國，接受為期3星期的治療。鄭俊弘和何雁詩為兒子開設社交平台，分享了兒子Asher訓練的過程片段，以及和拿畢業證書的相片，他們表示非常感激訓練中心的所有導師，以英文表示：「即使多次用頭撞臉、尖叫和鼻屎，他們仍然非常有耐心。但在三星期結束後，他能夠在支持下在跑步機上享受快樂，結交新朋友，並學會如何用叉子吃飯，我們從來不會覺得這是理所當然，特別是對於這些把兒子視如己出的人類，他們對待我們的兒子就像對待自己的兒子一樣。」

他們指兒子徹底重新定義了堅毅和成功的意義，見證了兒子在淚水中努力，興奮地說：「Asher一直是真正的冠軍，並獲得了他的第一面獎牌!」 何雁詩則表示：「媽咪和爸比對你感到無比驕傲和鼓舞，我們的小勇士，你的決心和看見一切小事中的喜悅能力，不斷推動著我們前進。我們希望很快回來。」鄭俊弘留言：「爸爸以你為榮。 繼續奮鬥，每一步我都會在你身邊。 我好愛你。」