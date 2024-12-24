東冲有料到：日本東京的奢華酒店

每逢聖誕節出發往東京旅行可算係我的指定動作，今年也不例外。

今趟旅程一共去了15天，分別住了5間不同的酒店，當中感覺最棒的，首選於去年住過的五星酒店BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel。這間設於東京新宿的酒店位處東急歌舞伎町塔樓的39至47樓，樓下有四星的HOTEL GROOVE SHINJUKU酒店，對面則是甚具知名度的哥斯拉酒店。

今年再度「翻兜」重住，有幸得到酒店職員帶領參觀他們的客房及設施，其中的設有5間的Penthouse套房，除裝潢超級奢華兼各有不同名字的主題外，更同時享有「有錢都買唔到」、「令人畢生難忘」的離地200米高空超級靚景，當日參觀了面積分別186及184平方米的「鳥」和「花」兩間Penthouse，每晚房租分別為186萬日圓（約HK$9.3萬）及184萬日圓（約HK$9.2萬），但相信對香港有不少富來說只是小菜一碟，有興趣的人不妨一試。

當然並不是每個人都捨得住那麼高級的房間，酒店內其他較為相宜的房都有落地玻璃，加上層數高高在上，絕對可以望到東京的美麗景色。如果天色晴朗的話，部分客房更可遠眺富士山呢！在新宿歌舞伎町眾多酒店中，這間可算是景色最壯觀的一間了！

胡慧冲