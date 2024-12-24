「勁爆年度歌曲」五強名單曝光　張敬軒Ian掀惡鬥

《新城勁爆頒獎禮2024》將於12月28日下午3時在會展盛大舉行，距離頒獎禮舉行之日僅餘4天，各歌手及單位如箭在弦。其中一項年度大獎「勁爆年度歌曲」每年備受關注，暫時領先的五強名單曝光！結果5強名單為張敬軒《青春告別式》、林家謙《無答案》、MIRROR成員Ian （陳卓賢）《鑿》、馮允謙《會再見的》與陳柏宇《中二寄生魂》，5首歌雄霸頭位置，戰況激烈，加上樂迷的網上票數，屆時便知道獎項花落誰家。

5首歌曲各具特色，同樣是本年度受歡迎之作，當中林家謙《無答案》、陳卓賢《鑿》及馮允謙《會再見的》，更是歌手有份參與創作的作品。張敬軒的《青春告別式》成為今年的熱爆歌曲不容置疑，此歌MV不單有超過100萬點擊率，亦曾是各大平台歌曲榜的冠軍歌。《無答案》是林家謙2024年第一支主打歌，這首歌曲詞監由林家謙一手包辦，亦是新城勁爆流行榜的冠軍歌曲。由Ian陳卓賢作曲的《鑿》演繹難度極高，情感一步步遞進，震撼內心，Ian的唱功大獲讚賞。《會再見的》由馮允謙親自作曲，唱出了道別的感同身受，是一首讓人窩心的動人歌曲。而陳柏宇的《中二寄生魂》唱出了體內的青春熱血，保持了「陳伯」的率性。