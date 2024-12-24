鍾柔美踏入18歲即攞身份證　趕住破戒做「18禁」事情

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）與施匡翹今日（24日）現身元朗，為音樂派對擔任表演嘉賓，跟市民歡度平安夜，吸引大批粉絲到場支持。日前正式滿18歲的Yumi，笑指生日當天已心急換領了成人身份證，她説：「因為好多事想體驗，例如買六合彩、報名考車牌。」她指當晚要趕到深圳拍新劇，家人也有陪她同往深圳開工，問到可會想放假？她笑指很希望有假期可去旅行：「去邊都得，只要離開香港就得，哈哈！」她高興表示明天聖誕節正日放假，會陪家人及好好睡一覺，笑言入行前可以睡20小時不落床，十分滿足：「入行後都冇試過，希望聽日有機會。（房門貼請勿打擾？）唔使，我一瞓係好難嘈醒。」

至於施匡翹就透露聖誕節會在工作中渡過，直言很喜歡現場演出跟大家近距離見面的感覺。她表示早前已到過上海旅行，回港後便開始專心工作：「造緊新歌，希望喺農曆新年後推出，已經拍咗MV。」她透露會配合微電影一同推出，電影中擔任女主角，跟張松枝合演父女，坦言從對方身上學到很多演戲技巧：「希望大家覺得我可以做演員。（有冇感情線？）今次係父女情，希望將來有導演畀我演感情線。」