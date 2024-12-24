吳浩康食魚料理憶童年　自爆細細個已識煮飯

歌手吳浩康自從當爸後，更注重飲食健康，他與醫生李家仁接受港台電視節目《醫生與你─講飲講食講健康》時，就暢談有關吃魚的話題。

吳浩康和李家仁品嘗廚師Andy Dark炮製，充滿地中海風味的煎鱸魚時，不約而同地勾起兒時回憶。吳浩康憶述兒時爸爸很愛買魚回家下廚：「他會將石斑分成一件件，然後加鹽和蒜蓉蒸。賣相看似色澤單調，但味道層次十分豐富。」他又稱跟李家仁一樣，很

小的時候已學懂獨立，學會做菜：「父母工作很忙，我小時候已自己準備早餐。最初

由煎蛋開始，慢慢發現可以用牛油在煎鍋上烘麵包，如是者我逐步揣摩出煮食的原

理。」

被主持問到兒子會否抗拒吃魚，吳浩康即開啟一副「爸爸思維模式」，表示自己

培養兒子從小要有均衡飲食，煮魚時更不會特別去除腥味，希望兒子接受魚類本身的

味道。他又指兒子的爺爺幾十年如一日，依然很喜歡買魚給他們「加餸」，加上外母

是水上人，對各種魚類的烹調非常講究和有心思，所以魚是家裏的常見菜式。他謂當

了爸爸後，下廚時反而訓練了自己挑魚骨的能力，務求兒子食得放心又開心。

講到飲食習慣，吳浩康直言為了保持力氣去應付地盤工作和演唱，會刻意避開煎

炸的食物：「在地盤食外賣飯盒的話，我必定揀有菜有肉的。煎炸食物一來熱氣，二

來外賣送到來已不再酥脆了。」至於被問到有沒有「養聲」秘訣，他坦言自己很簡

單，主要靠足夠睡眠和多飲水。如果聲帶狀態不好，會選擇少說話、少練歌，讓它有

充分休息。