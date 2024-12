影帝任達華與琦琦育有一女任晴佳(Ella),Ella美貌出眾擁有美好身段,獲封「最索星二代」。任晴佳迎來20歲生日,她在社交平台分享出慶生照片,表示:「birthday with my loved ones。」任達華和琦琦分別留言:「Happy Birthday my love」、「Happy Birthday,Love you」。

相中所見,任晴佳與父母在海邊吃大餐,現場還有以氣球布置,壽星女以一身紅色貼身裙上陣,Fit爆身材表露無遺,一家三口合照,幸福滿瀉!

任晴佳曾就讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校,14歲到英國留學,現時就讀倫敦政治經濟學院。有「娛圈樓王」之稱的任達華,曾大爆早在女兒2歲時已擁有上海和維也納的物業,更更曾揚言將名下30多個海外及香港物業留給愛女。