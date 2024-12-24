異空感應︱阮浩棕竟然唔係Big Boss　丁樂鍶癲出新高度

無綫劇集《異空感應》進入結局周，阮浩棕一直被視為Big Boss的最大嫌疑人，在昨晚（23日）一集中，卻揭發原來真兇另有其人，令網民大感愕然，並掀起「誰是真Big Boss」競猜。除了阮浩棕表現亮眼，昨晚新加入的楊證樺及丁樂鍶（丁丁）的演出亦受到大家好評。

楊證樺雖然出場時間不多，但他為角色設計不少小動作，除會不時地不斷大力索氣、還會不自覺地縮頸、抽搐、大力眨眼及說話時不自覺歪嘴，他表示：「今次角色都幾難嘅，又有啲複雜內心嘢，好多謝監製Amy姐（王心慰）畀咗好大自由度我去加啲小動作。」他指拍攝過程愉快，在劇中與阮浩棕大打出手的他，大讚這位後輩好弗：「拍攝過程好愉快、好順利，阮浩棕啲動作戲好手到拿來，好弗！」

至於丁丁昨晚一集數度癲出新高度，劇情講到阮浩棕為了引出真兇，假裝要與她結婚，還在丁丁滿心歡喜試婚紗之際表示結婚之說純屬「亂噏」，令丁丁大受刺激，衝動地即場脫掉婚紗露出內裏的馬甲，之後因大受刺激被送回精神病院的她變了另一個狀態，既空洞又充滿怨恨，網民大讚她好戲。

對於網民欣賞及支持，丁丁大表感恩，並分享了一些不為人知的幕後拍攝花絮：「其實拍除婚紗嗰下，起初我點掹都掹唔到件婚紗，試咗好多次都kick住；但一到正式roll機，就一嘢拉到，好神奇。拍呢場戲情緒都辛苦嘅，因為首先係要為咗結婚好開心咁，但好快就要跳去第二個情緒。本身大家都諗係咪需要啲時間去調整番個情緒，但因為件事都好趕急，我又唔想大家等好耐，所以都一嚟就拍，都試咗好幾take個情緒先終於去到。」丁丁續指拍攝精神病院落淚戲時，一度喊到收唔到聲：「我喊咗好耐好耐，就算鏡頭唔係影住我，我都依然係咁喊。到我搭公司車走，我都依然抽搐緊。呢個角色慘在係好靠自己好用力咁去愛一個人，因為單方面去愛人係好易覺得攰，我未試過演一個角色會咁攰，攰過拍動作戲同捱夜。我覺得呢個角色榨乾咗我，我最終係要靠睇福音故事去抽離番，尋找番愛呢樣嘢。」