泰民明年1.4舉行個唱　宣布粉絲福利再升級

韓國男團SHINee成員泰民繼10月5日舉辦香港首場個人演唱會後，將於明年1月4日在澳門舉行演唱會，想再次感受泰民經典演出如《Move》、《Want》、《Danger》、《Advice》、《Guilty》的話，那就不要錯過今次機會。

一向寵粉的泰民，今次特別升級了票價$1888的福利，所有購買此票價的粉絲皆可參與演唱會後的歡送環節（SEND-OFF），這是與泰民近距離互動的難得機會！

今年可謂是泰民豐收的一年。8月19日，他推出了第5張迷你專輯《ETERNAL》，恰逢他個人出道10周年的重要時刻，同時也是他加入新經紀公司後的首張專輯，因此備受矚目與期待。這不僅標誌著泰民音樂生涯的新篇章，更讓各界對他的音樂和表現充滿期待。

除了發行新專輯外，泰民還擔任了早前已播畢的男團競演綜藝節目《Road to Kingdom: Ace of Ace》的主持人，為後輩們提供悉心的指導與建議。在《KOREA GRAND MUSIC AWARDS》（KGMA）頒獎典禮上，泰民更捧走「最佳Solo藝人獎」、「最佳藝人獎」及「人氣獎」3大獎項，再次證明了他超高的人氣！