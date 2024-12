男團MIRROR於2022年舉行的演唱會發生意外,事件中嚴重受傷的舞蹈員李啟言(阿Mo)留院至今已兩年多。阿Mo日前更新社交平台發文和發照片,上載與父親的合照並留言:「唯一如此愛我的人。」惟被指隻字不提女友蘇芷晴(So Ching),即惹出分手雲。

阿Mo今日趁着平安夜向大家報佳音,分享了一家段與So Ching昔日在寓所布置聖誕樹的片段,由拆箱到製作到完成作品,整個過程見2人相當合拍甚有默契,散發出溫馨之情,阿Mo表示: my only wish for every Christmas-with @soching_nat(我每年聖誕節唯一的願望-與@soching_nat),而藝人謝安琪都有留言:Dear So Ching Momo ❤️Merry Christmas🎄May all your wishes and dreams come true 。 」