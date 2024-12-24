黃美棋搣甩鄰家女孩形象　澎湃谷胸迎聖誕

藝人黃美棋雖然下嫁拍拖11年的男友鍾健威（Ray），榮升人妻的她仍然愛大解放，在社交網分享性感相派聖誕福利，穿上大露背、低胸裙的她，事業線相當強勁，令人目不轉睛。

美棋昨日接受訪問時指不少網民覺得她嫁人後，衣着大膽不少，但這次並非刻意影性感相：「Ray今年成立咗個Studio，布置完聖誕裝飾後，又覺得個景好靚，咁就不如影吓相，立即搵攝影師同化妝師朋友幫手，其實我事前唔知咩造型，只知道條裙係ok嘅，同埋我結完婚之後，Ray話不如去馬爾代夫度蜜月時影輯靚相，所以一路都有keep住身形，可惜到依家都未去囉，仲有我拍梗飲食節目，咁我本身又為食，想喺未變肥前影多啲相。」

問到性感派街坊可擔心老公詐型？她則說拍攝前老公不知情，因為她失蹤了幾個鐘：「我放低咗電話影，佢搵我唔到，直至我影完再send啲相畀佢，佢先知我影呢啲咁嘅相，我都有望過啲相，覺得個效果好靚，係我平時唔會影嘅相。（老公咩反應？）佢話影幾靚。」又說因事前沒有試身，而胸前設計又是Deep V，所以她只可「打個普通底」就埋位拍攝。

美棋透露近年都忙拍廣告、網上節目及飲食節目，又她覺得變成人妻身份後，反而吸納了更多客戶，可能因覺得她不再是小妹妹，所以工作層面也擴闊不少，她說：「美容、健康產品都會搵我，好開心啲朋友同客戶咁支持我，今年係豐盛嘅一年。」

而Ray接受訪問時，大方謂不介意老婆性感，更狂笠美棋高帽謂：「難得係佢最靚嘅時期，加上佢結婚後好努力咁Keep Fit，又有個咁靚嘅場，點解唔推銷吓。（可有定太太性感底線？）唔可以性感過佢結婚時嗰套大尺度婚紗囉，同埋老婆又放我一個去沙巴潛水，畀我吸引吓能量，只要佢影得靚，我完全唔會詐型。」