黃智雯化身伴遊旺角「掃街」　彌補馬國粉絲遺憾

藝人黃智雯的個人網上頻道推出半真人騷節目，昨日（23日）播出第一集，主題是「遺憾故事」，而智雯為彌補主角—來自馬來西亞粉絲「阿恩」的「遺憾」，專誠帶對方落區「掃街」、影貼紙相、夾公仔，引來不少街坊圍觀，亦勾起智雯的青葱歲月回憶。

阿恩一直以來有個心願是自掏腰包帶姨姨出埠旅行吃喝玩樂，一直以來阿恩很努力儲錢，可是年初她卻突然收到姨姨患癌的消息，她將儲蓄的旅費變成了姨姨的醫藥費，但幾個月後對方就離開了，阿恩遺憾未能帶姨姨旅行吃喝玩樂，智雯在節目中化身成阿恩姨姨，邀請對方來港旅行，並落區體驗本地小食文化、街頭夾公仔、影貼紙相等，智雯表示：「今集最令我動容係，原本阿恩將內心嘅悲傷情緒一直壓抑，直到拍攝尾段，佢終於打開心深處嘅情緒盒子，同我分享咗好多佢跟姨姨嘅生活點滴。雖然短短嘅行程，我未必能夠為佢彌補啲乜，但我希望能為佢嘅心靈帶來一點安慰同力量。」

難得落區「掃街」，亦勾起智雯中學時跟同學放學後無憂無慮在街篤魚蛋、食燒賣、影貼紙相的畫面，她說：「已經好多年未試過『掃街』，有種好親切嘅感覺，就是中學時嘅回憶，嗰時同幾個同學放學著住校服一齊行街，會去旺角中心、花園街篤魚蛋、食燒賣。」