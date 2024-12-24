肥仔新歌MV化身潮流公仔　向偶像郭富城致敬

男圑ERROR成員梁業（Fatboy）推出新歌《MASCOT》，自己更在MV中以一身有公仔、吉祥物的意思的「Mascot」打扮示人，他道：「我呢期比較鍾意Labubu，歌曲就係inspired by佢喇！依家都好多人鍾意買公仔，或者身上嘅飾物，都會有mascot，所以今次嘅內容，係講有隻Mascot陪伴你，就會好開心。」

《MASCOT》道出了Fatboy希望傳遞的快樂訊息，而歌曲風格亦從90年代的一些經典金曲中取經，Fatboy續道：「我哋ERROR玩開復古嘢，今次就會有少少似Aqua《Barbie Girl》嘅Disco EDM Music多啲，另外亦參照咗我偶像郭富城《Para Para Sakura》嘅少少feel，成首歌有少少似同隻mascot互動玩嘅感覺。」

不少人都鍾意Mascot，Fatboy在新歌MV中為歌迷來驚喜，有不同大小的Mascot登場，他介紹：「MV除咗我嘅打扮似一隻Mascot之外，我都特登設計咗一隻Mascot，佢雙眼矇矇哋，但其實佢都係一隻惡魔，呢隻Mascot叫做Arthur，又名阿花。MV場景仲多咗兩個293嘅物體，佢其實係平時啲吹氣公仔，佢嘅Movement同193嘅Movement係一樣，所以我叫佢做293。」

之前ERROR《黃金聖衣》中的「濟典娜」成為MV一大驚喜，今次Fatboy同樣邀請到猛人參與！他笑着說：「今次請唔到『濟典娜』過嚟，但就搵咗『阿部濟』，又或者叫佢做『濟八通』，今次佢客串擔演說書人 ，喺入面串連故事，但其實佢都係值得被欺凌嗰個。濟哥今次嘅造型，係一個破格嘅演出，你知啦！佢成日笑ERROR，今次畀佢扮喇！」Fatboy的舞步都有暴走感覺，不依正軌發展，亦與他平時型爆的舞技截然不同，他自己也坦言：「今次係偏向得意但未必係最靚最可愛嘅類型，但都希望大家鍾意新歌啦！」