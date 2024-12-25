【是日通勝】

農曆十一月廿五

甲辰年 丙子月 癸亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：27、45、34

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：財運稍遜，做人勿太自私，要多為人設想。

金牛座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

雙子座：擇偶勿只看外表，志趣相投才可修成正果。

巨蟹座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

獅子座：手頭緊絀，節省開支已是刻不容緩的任務。

處女座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須步步為營。

天秤座：面對感情問題束手無策，多與愛侶溝通吧！

天蠍座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

人馬座：運勢欠佳沒甚麼大不了，謹記希望在明天！

山羊座：遇上麻煩忌慌張，沉着應對有助大事化小。

水瓶座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

雙魚座：瑣事纏身，但勿操之過急，以免弄巧成拙。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）羊 財運好

（跌）蛇 桃花弱

鼠：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

牛：健康運上升，身心狀況均有明顯進步。

虎：處事霸道冇好處，容易嚇怕身邊異性。

兔：有異性主動示好，勿拒人於千里之外。

龍：身體要緊，避免操勞，必須好好休息。

蛇：是日沖煞，桃花較弱，脫單要有耐性。

馬：單身者加把勁，有望走出感情空白期。

羊：財運非常好，對投資方面有新的領悟。

猴：感情運一般，不可盲目滿足伴侶要求。

雞：理財策略宜審慎，宜向專業人士請教。

狗：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

豬：避免先使未來錢，應多留兩個錢傍身。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年生肖運：虎兔龍

虎：（吉星）天德、福星、八座；（凶星）捲舌、絞煞、六害

概述：受「刑太歲」及「害太歲」夾擊，不利健康及人際關係，宜貼身佩戴馬形及狗形生肖飾物並化解流年三碧是非星飛臨之方位。犯太歲之年宜動不宜靜，宜爭取出差或出門走動，惟需要注意人身安全。可幸有得力貴人加持，亦易有幸運之財，不妨於九紫星當旺方位（正東）擺放聚寶盆催旺財運。

兔：（吉星）祿勛；（凶星）天狗、吊客、災煞

概述：打工一族事業起飛，從商者則宜親力親為，工作沉重要學懂減壓；流年有利進修及升遷，亦適合多出門走動，惟要提防因事故而影響行程。已有伴侶者慎防冷落另一半，不妨結伴外遊增進感情。

龍：（吉星）天喜；（凶星）病符、陌越、寡宿

概述：運勢重上軌道，雖然未算突飛猛進，可幸仍有代表喜慶的吉星臨門，不妨調節心態，休養生息輕鬆度過。蛇年易有嫁娶添丁等喜事，不妨進一步催旺流年九紫喜慶星（正東）。流年有輕微偏財運，但也有「破歡喜財」之象，宜量入為出。另健康有輕微隱憂，宜多注意流年五黃（東北）及二黑（中宮）病星飛臨方位加以化解。