杜德偉明年入行40周年　期待在港連開4場騷

歌手杜德偉(Alex)「起來2.0」世界巡迴演唱會上海站日前舉行，作為去年內地巡唱的首站，上海歌迷的熱烈反應帶他再度蒞臨。他首度公開演唱新歌《黑日》，承著2024巡唱之年的氣勢，期盼下年回到主場香港開騷，紀念入行40周年！

相隔一年，Alex團隊再度來訪上海，現場座無虛席，未出場歡呼聲經已響遍全場，他亦為樂迷送上驚喜，特地將早前剛推出的最新單曲《黑日》作為第一首表演歌曲，以拿手熱舞炒熱開場氣氛，舞台上亦特別設置一面偌大圓鏡，配合激光投射，視覺效果充滿cyberpunk迷幻感，相當眩目。

《黑日》融合80年代曲風及流行電子音樂，Alex表示：「畀我遇到《黑日》呢一首歌，我個心好興奮，擺到一啲我自己好熟悉嘅風格入去，同埋好喜歡可以將新舊音樂風格擺埋一齊，最重要就係歌詞喇，佢係一首好正能量嘅歌，我依家呢個人生階段，可以真真正正感受到啲歌詞，唱出嚟係一種真誠。」又解釋歌名意思，指「黑日」代表太陽當中點點的黑色漩渦，寓意縱有困難，太陽底下依然能活出精彩耀眼。

新歌首唱之後，Alex更帶來多首經典情歌，包括今次特意新唱的《跟我一輩子》、《改變》等，觀眾主動一同大合唱，配合全場螢光棒閃動，場面壯觀感人，亦有獻唱，彌補去年上海站未唱的《脫掉》，當前奏一響，全場觀眾即站立起舞，氣氛達到高潮！Alex笑言，演唱會中段特意詢問觀眾想聽甚麼歌時，不少人高喊此曲，他表示：「歌迷嘅熱情畀番一個energy我，表示佢哋真係好鍾意啲歌，呢個係台上台下融為一體嘅感覺，係演唱會裏面最感動嘅地方。」

除了歌曲演出外，是次演唱會也充滿感動時刻。開騷前，Alex好友，香港時裝大師劉培基專程到場支持，演唱會前還與Alex一家在後台食飯。他在台上特別感謝好友的到來，並向太太Ice致謝，表達深情時一度哽咽。當然亦不少得愛子AJ。演出結束後，逾半百歌迷冒着寒冷天氣，站在慶功宴門外等候偶像，Alex熱情地與粉絲合影，更收到不少精心準備的禮物。

Alex在過去一年先後走訪新加坡、成都、台北、杭州等城市舉行巡唱，回顧2024年，Alex形容相當精彩亦非常投入舞台演出，對於來年的計劃，希望在香港舉行個人演唱會，他直言：「2025年係我進入演藝圈40周年，係一個難得嘅機會，我希望明年可以喺香港，我自己出道嘅地方開一個演唱會，唔止一場呀，起碼兩場，最好係4場啊，5場更加好，總之要開演唱會，哈哈！」