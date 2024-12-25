東方日報C1：姚焯菲有人追送「豬」得啖笑　鍾柔美詹天文嫌男生冇膽

同是18歲的姚焯菲、鍾柔美及詹天文現時事業起飛，愛情路上卻交白卷，惟有趁浪漫的聖誕節圍爐取暖，大講男仔經！她們大呻同齡異性被動，只敢暗戀，姚焯菲更自爆最難忘有次聖誕節送錯「豬」，相當掃興。

剛自新西蘭學成歸來的「聲夢」歌手姚焯菲（Chantel），難得跟鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、張馳豪、冼靖峰及林智樂一起迎聖誕，所謂「3個女仔1個墟」，加上3個好動男，簡直嘈到爆！問到3位男生是否符合理想擇偶條件？Yumi離遠看一看3子，思索一番後說：「要睇感覺。」Chantel則大笑：「唔好啦！我覺得順其自然囉，有冇（拍拖）都冇所謂，依家一個人都滿足，反而擔心冇咗嗰個人（指失戀）會更唔開心。」Windy則說：「可能有個Standard，但拍拖嗰個可能又唔係心中嗰個Standard。」Yumi補充指她們不心急拍拖，一切要睇緣分：「有啲人話愈想拍就愈冇得拍！」

問到可有異性趁聖誕表白？她們異口同聲表示沒有，Chantel直指現時的男生太怕醜又驚瘀：「佢哋可能會隔咗幾年先同你講之前鍾意過你，我覺得要睇人，但大部分都係唔夠膽講。（你鍾意人都唔會講？）唔會，驚畀人拒絕。」曾自爆在新西蘭有外籍追求者的她，表示已是過去：「佢可能對我有好感，但我冇畀機會佢，覺得讀書為先，唔好搞咁多嘢。」

至於談到最難忘的聖誕，Chantel記得曾送出Peppa Pig公仔給好友，但對方大表無奈，她說：「我哋細個好鍾意粉紅色嗰隻卡通豬，但送嗰陣佢都10幾歲，覺得唔實用，我就覺得幾搞笑，下次要諗清楚先買禮物。」Yumi表示與男同學交換禮物時，收過「男孩恩物」玩具手槍，對方則換到「女生必備」的手霜，同樣得物無所用。Windy則指兒時到哈爾濱玩雪，玩到忘形跟媽咪失散，結果驚動工作人員，她扁嘴說：「媽咪要開廣播搵我，成個樂園都知我叫詹天文。」

進軍內地市場

快將踏入2025年，將全力發展演藝事業的Chantel，留港9個月期間要拍劇及望開處女個唱外，還會跟隨炎明熹的腳步開拓內地市場，她說：「會去佛山出席倒數活動，係人生第一次喺內地過，可以同粉絲過年好開心，父母都會陪我去。」據知明年1月她將亮相內地綜藝節目《聲生不息．大灣區季》。而Yumi和Windy雙雙表示明年的目標是舉行個唱，故現時要努力儲歌及累積經驗。提到Windy曾為另一內地綜藝《下一戰歌手》試音，她說：「佢哋話我冇個人風格，冇揀我，我都知自己有呢個缺點，所以冇特別失望。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：