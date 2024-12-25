5大常見「無效濕敷」行為　小心愈敷愈乾

踏入冬天後，不少人都會用「濕敷」方法為肌膚快速補水，但如果手法不當，不僅不能達到預期效果，還可能對肌膚造成損害。以下就為大家盤點了5個常見的濕敷錯誤行為，避免以下誤區從而正確Get水潤肌！

1.忽視臉部清潔

雖然濕敷看起來操作簡單，好像只需要將化妝水浸潤化妝棉，然後敷在臉上等一段時間即可。但其實濕敷前的面部清潔尤其重要！如果事前工夫沒有做好，濕敷效果就會大打折扣。除了要洗淨臉部外，定期使用溫和的去角質產品去除角質，才能令濕敷不是在滋潤表皮的老廢角質，而是真正讓化妝水中的有效成分順利被吸收。

2.使用含酒精或酸類成分的化妝水

倘若濕敷是為了保濕，那使用化妝水前要特別留意成分，建議選擇溫和無刺激的保濕型化妝水。有些化妝水中含有酒精或酸類成分，更適合做妝前二次清潔和日常去角質作用，但並不適合濕敷補水，因為酒精會加速水分蒸發，反而讓肌膚更加乾燥；而酸類成分則可能刺激肌膚，令肌膚變得敏感。

3.選錯化妝棉

除了選對保濕型的化妝水，合適的化妝棉的也很重要，也能使濕敷效果事半功倍。市面上化妝棉種類繁多，有些質地較粗糙、設有凹凸面，更適合用於臉部清潔；有的太過厚實蓬鬆，又會吸取過多的化妝水，造成浪費。因此，建議選擇柔軟親膚、厚度適中的化妝棉，最好是標榜專為濕敷而設，這樣才能更好地貼合臉部輪廓，方便易用。

4.沒有事後保濕

濕敷只是起到補水作用，要繼續進行後續保養步驟，才能鎖住水分。濕敷後應馬上使用含有油分的保濕精華或面霜，才能幫助肌膚鎖住水分，防止水分流失，讓肌膚長時間保持水潤狀態。

5.濕敷成癮

雖然濕敷能為肌膚迅速補水、緩解乾燥，但每天濕敷也未必是件好事。因為過度濕敷可能導致肌膚屏障受損，出現皮膚敏感、泛紅等問題。因此，建議每週進行2至3次濕敷即可，而敏感肌就更要控制濕敷頻率，避免適度濕敷。