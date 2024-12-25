【簡潔生活學】笑聲笑聲滿載溫馨

今天是1225聖誕節，恭祝各位聖誕快樂。

約定再見，就會再見！上年因為參與一些長者中心工作坊，因而認識了來自各區的老友記，其中北角一間長者中心，因為接觸較多而熟落，便計劃籌辦團年午宴，那次選址清水灣俱樂部，當日一班老友記像去學校旅行，玩得開心食得暢快，所以跟他們約定要再辦一次聚會。

在公司同事與長者中心姑娘協力安排下，上周我們再一次在同一地點，成功舉辦了一次聖誕聚會自助午宴，今次出席人數比上次更多，場面特別熱鬧。

這天氣溫只有十多度，幸好太陽伯伯出動，中午陽光普照，令四周視野開闊，長者們在全落地玻璃的宴會廳也可眺望山景及無盡海景，紛紛打卡留念。

為了配合聖誕氣氛，午宴開始前，中心姑娘特別安排老友記做小手工，就是在聖誕帽上加上自家裝飾、成為獨家聖誕帽。

為照顧長者喜好，食物以中式為主，並且少鹽少糖少油，但樂見一眾老友記吃得津津有味。

中段時間，中心姑娘安排了團隊遊戲、簡單的聖誕舞蹈，齊齊伸展一下，之後又可以再添食！

接近尾聲，最令我驚喜是，中心長者及義工為我製作了一棵小聖誕樹，更有位長者畫了一幅漫畫送給我，可惜當日抱羔未能出席，由兩位活潑可愛的婆婆代送給我，除了開心感動，也希望這位長者畫家早日康復。

一班長者如此貼心，我當然也一早為他們準備了低糖曲奇茶葉禮盒送給他們作為小小心意。

由於今次是聖誕聚會，所以會場的布置充滿冬日浪漫氣氛，我們最後來個大合照，好好記住這一刻。

結束前，跟各位老友記相約好，不久的將來要再來一次聚會！

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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