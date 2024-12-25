NewJeans聖誕上電台節目　Hanni自彈自唱感觸落淚

韓國人氣女團NewJeans與ADOR事務所之間的矛盾持續近8個月，上月底終於提出解約，而ADOR方面已向法院提出確認NewJeans合約有效的訴訟，以防她們私自進行活動。

NewJeans今日（25日）亮相CBS電台節目《金賢貞的News Show》，ADOR事前表示他們對組合錄影節目並不知情，而5女在節目上並沒有提及組合名字，僅以成員名字Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein作自我介紹。

除了唱聖誕歌，曾控訴在公司內遭受職場欺凌的成員Hanni又自彈自唱她創作的歌曲《Darling Darling》，她指寫該曲時是成員都覺得很辛苦的時期，她唱畢後一度感觸落淚，Hyein和Danielle亦聽到眼濕濕，Danielle表示：「我們之前已經好像家人一樣，現在變成更親密，更像一家人了。」

談到2025年的願望，Hyein希望明年能健康幸福，Minji則說：「希望包括我在內，大家都能度過幸福、沒有痛苦的一年。」Haerin就表示：「希望成員之間更理解彼此，像現在一樣相處得那麼好。」而Hanni就希望明年能夠在韓國舉行大型演出：「就像在日本東京巨蛋開騷一樣，雖然還沒有計劃，但只是想像已經很有趣，希望能夠快些實現。」