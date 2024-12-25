方媛帶2個女反轉珠海樂園　一舉動令郭富城捱批

天王郭富城踏入12月展開世界巡演，早前到美國三藩市舉行首站演唱會，27日又去台灣小巨蛋一連三天開騷，雖然是聖誕長假，但城城忙個不停，未有時間陪伴女兒，重任就交在老婆方媛身上。近日有內地網民見到方媛帶同父母和2個女兒北上珠海玩，但很多人竟有眼不識天王嫂，她的一個舉動更引起爭議。

有網民在冬至當日巧遇方媛與家人同遊珠海，相中見方媛拖着與她如餅印的大女Chantelle，細女Charlotte則跟住外公外婆身旁，照片雖然只拍到方媛的側顏，但淡妝上陣打扮簡樸的她依然標致，而且少女味十足。該網民卻發文寫道：「又是哪個明星來珠海啦？被我拍到。這是12月21號冬至當天我在樂園拍到的，天王嫂方媛帶着兩位千金一起玩，一起出遊的還有方的父母，沒有帶私人助理，在二樓深海遊樂場玩了幾個經典的項目。沒有遊客認出，只有我認出她來，我上去跟她寒暄一下，她們一家人非常低調，方當天畫了淡妝，本人還挺耐看的！」

網民又透露方媛與家人沒買快速手環，和普通人一起排隊，讓人非常意外，隨即引起其他網民討論：「天王也太摳了吧」、「符合天王一貫作風」、「郭富城摳門具像化」、「自己坐商務艙老婆小孩坐經濟艙，買了兩個車都多少錢了，怎麼對老婆小孩這麼摳啊。」不過很多人反駁指其實當日並沒有太多遊客，根本毋須買特快票，也有人認為可能是方媛比較勤儉持家，不少網民也舉證指郭富城對方媛出手大方，絕非如外界所指的孤寒。

網民也對方媛的外貌及打扮評論一番，指她撞樣幾位女星：「我的媽呀！第一張我以為是Hebe（田馥甄）」、「我也以為是田馥甄，心想田馥甄沒有孩子啊，後面才看出來是方媛」、「穿着確實比平常出鏡低調很多，其實她本人五官非常精緻的，說話也很溫柔，像趙麗穎但比趙更好看！」發文者也大讚方媛：「本人五官挺好看的，眼睛很大很水靈！」