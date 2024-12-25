林峯懶理保安阻撓　衝向粉絲群情洶湧

林峯與女團Beanies今日（25日）出席美食節活動，林峯出場前，台下已有約500粉絲及觀眾守候，穿上啡色西裝的他甫現身，全場哄動，他在台上表示2月將拍新戲，3月閉關準備5月的演唱會，他準備唱歌時說：「為演唱會預演。」主動跟大會要求落台跟觀眾席的粉絲近距離接觸，再謂：「欄杆點會欄到我。」在多位保安陪同下走落台的他，如出巡般走勻台前每個角落任影唔嬲，再在被熱情觀眾的打動，又向大會要求可否走入更人多的觀眾席，雖然大會以安全理由婉拒，但他依然堅持，更走入最多人的觀眾席中，邊唱邊和觀眾握手，因群情洶湧關係，他邊行邊唱又邊唱：「大家小心，注意安全，畀條路我行吓。」被人群掩沒的他繞台一周後，跟不同方位的粉絲影完大合照才捨得上台，他又說雖然要準備演唱會，但都要照進食，保持體力。

Beanies共唱3首歌和台下歌迷共度聖誕。成員張天穎（Jaime）表示聖誕節會和歌手男友ANSONBEAN過二人世界共度佳節，她說：「我哋兩個一齊煮嘢食，會整烚雞肉，我最叻整番茄同肉醬意粉，廚藝都Ok嘅，我喺外國生活過都生存到。」而李凱翹（Kay）則爆Jamie收到份滅火筒禮物，暗寸Jamie是地獄廚神，她說：「相信遲啲我哋逐個都會收到。」不過眾女就大讚陳樂頤（Geor）廚藝好叻。

問到女團可有搞聖誕派對，她們說聖誕正日很忙，要分組出席活動，不過已約定時間開派對慶祝新年，還有準備互送禮物，黃健怡（Winky）表示：「會將屋企冇用過嘅嘢送畀對方，但唔係垃圾，係實用嘅。」

她們又謂已試過出席頒獎禮的服飾，潘釗彤（Chiutung）透露：「少布，會露肉，上身得兩條長布，傳媒會鍾意嘅，可能公司Budget唔夠。」而Jaime則說：「有好多繩，好似拆禮物咁。」眾成員直指Chiu Ting身材最好，但她則錫住隊友說：「纖瘦都性感嘅。」