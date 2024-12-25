林峯同「司機」難得合照　偶像一舉動令人遺憾

型男林峯今年憑電影《九龍城寨之圍城》在中、港兩地再度爆紅，還讓他在早前於澳門舉行的頒獎禮中首稱影帝，這也是他入行25年來首個電影獎項。林峯雖然人紅但不驕，一直貫徹親民作風，加上靚仔又Chok到爆的外表，成功俘虜不少粉絲，而且男女通殺，受歡迎程度爆燈！近日有網民在社交平台分享自己有幸駕車送林峯到機場，但林峯的一個舉動竟令他留下遺憾？

林峯最近工作忙不停四圍飛，近日他就現身成都，有網民在社交平台晒出在機場與林峯的合照，該網民透露自己被安排當林峯司機送對方到機場，並成功集郵，但當中卻留下少少遺憾，他以「今天和林峯見面了！」為題，激動寫道：「今天和學生時代最愛的歌手林峯見面了！去ktv必點林峯的歌。昨天半夜接到通知，21號需要我送林峯去天府機場，激動到失眠～本人又帥又溫柔，臨別前和他合影，他還主動和我握手～ 我問他可不可以摘了口罩拍，他說沒刮鬍子有點醜就這樣吧，這是唯一的遺憾。」

相中，林峯戴了Cap帽和口罩，但顏值不減，一身casual wear打扮低調又不失帥氣；雖然今次林峯未有脫下口罩與網民合照，但作為藝人希望以最佳狀態示人也是情有可原，而且他也親自揸機自拍，一點明星架子都沒有，獲得網民讚賞的同時，也令一班粉絲相當羨慕，甚至有女粉絲表示：「其實我想看看他的胡子」，認真「峯」狂！