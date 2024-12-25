ROVER平安夜Busking　保錡助陣太受歡迎被迫腰斬

樂隊ROVER的4位成員Kim（卓金樂）、Jason（雷濠權）、亨仔（陳鎮亨）及希晉（王希晉）昨晚（24日）平安夜舉行接力馬拉松式Busking，由下午五時半唱到接近凌晨一時，游走大埔、觀塘、旺角及中環，而大埔站有亨仔妹妹十冰及ERROR成員保錡加入，而期間大埔及旺角兩站因聚集人數太多，怕出意外被迫腰斬！

第一站下午五時半，亨仔同妹妹十冰在大埔火車站行人隧道率先開始，一小時後保錡加入，與亨仔合唱了兩首歌，包括《跑吧，小丑 》及陳奕迅的《葡萄成熟時》，之後保錡再獨唱《祝君好》，二人的歌聲吸引不少途人駐足觀看，最後考慮到安全問題，保錡由三首獨唱被迫縮成一首。而首次與保錡Busking的亨仔席間公然挑機對方跑步說︰「師兄，幾時帶我跑步？下個禮拜跟你跑。」但當保錡表示隨時歡迎，一眾跑友及粉絲追問︰「係咪先？」，亨仔即耍太極︰「再講！再講！我驚我跑唔郁。」非常搞笑。

隨後晚上七時半，亨仔轉到觀塘海濱公園會合希晉，在粉絲的燈海下唱近一小時後，再轉場到第三站旺角，ROVER合體唱了新歌《陪我一路漫遊》及出道作《秒速8公里》，而新接力的Jason則獨唱了《Miss Call》，以及右眼剛做了小手術的Kim也獨唱了《 關於我愛你 》。最後ROVER在晚上十一時五十分趕到中環9號碼頭，與歌迷倒數迎聖誕及拍照留念。

ROVER稱今次是一個難忘經驗，由於是接力中間又有車程，所以都不算太辛苦，希晉謂：「好多謝大家嘅熱情，雖然我哋準備咗50首歌唱唔晒，但約定大大家下次再唱。」Jason說：「好多謝佢哋跟足四站，又準備暖包、零食畀我哋，好暖心，係我香港過最難忘的聖誕。」至於剛做完右眼小手術的Kim說：「因為眼瘡遲遲唔好，所以早兩日搵醫生處理，醫生有話盡量避免去人多地方，但今年係ROVER第一個同粉絲過的聖誕，好想出席，見到大家好開心。」