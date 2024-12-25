前財經主播「翻版歐倩怡」無預警宣布懷孕　性感晒巨肚報佳音

前無綫新聞財經部的主播李穎琳（Vicky）被指是「翻版歐倩怡」，她在無預警下公布有喜，和另一半齊齊拍下靚靚「大肚照」，甜蜜滿瀉！現年35歲的李穎琳於2020年離巢後，不時大解放在社交網放泳衣照大騷性感，被封為新聞女神；她一直將私人感情狀況收收埋埋，連正式男朋友也未有對外承認，今次直接宣布已經懷孕，並公布僅穿內褲、腹大便便的相片，可謂一大聖誕震撼彈！

李穎琳於平安夜公布大喜消息，她於寫道：「Christmas Eve 報佳音，謝謝你靜悄悄的來到送我倆這份珍貴的禮物。#2025mumanddadtobe！」指這個寶寶，是她和伴侶珍貴的禮物。李穎琳今次發布的6張照片，溫馨得來十分火辣，特別是她一身白色的造型，上身穿戴Tube Top，外加一件白色襯衣，盡騷豐滿上圍；另外她下身僅穿白色內褲，巨肚毫無遮掩示人，十分唯美。而其中一張李穎琳的另一半，躺在李穎琳的肚子上，聆聽感受即將來臨的小生命的躍動，可以感受到二人的喜悅。

李穎琳的男友年齡大概和女方相若，蓄一頭時尚的髮型並配上耳環，並有少許鬚根，五官可算頗為有型，和李穎琳甚為匹配。二人的另一個全黑造型都好靚，李穎琳穿着貼身黑色長裙，盡顯優美線條，當然最矚目是她隆起的肚子。網民見到此帖都十分欣喜，不斷向李穎琳送上祝福。

李穎琳4年前離巢TVB後苦練瑜伽收身，不時在社交網大晒美好身段，試過分享在主題公園玩水的洶湧上圍照大獲好評。之後她又曾多次以低胸小背心上陣，令網民欣喜若狂，而李穎琳現時於基金公司工作，並不時在其他傳媒露面。