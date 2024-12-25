冼靖峰聖誕暖男上身　唔瞓都要寫歌畀潘靜文趙小婷

「聲夢」歌手冼靖峰（Archie）、潘靜文（Sherman）和趙小婷（Pamela）今日（25日）現身「上水廣場Sweet Dreams音樂派對」，用歌聲同大家歡度聖誕節，吸引大批「弓箭手」（Archie粉絲暱稱）捧場，現場一起大唱聖誕歌和情歌外，又大玩估歌仔遊戲及餵粉絲食蛋糕，還送親筆簽名聖誕卡大氹粉絲。

Archie提到今年有劇集和綜藝及新歌推出，明年會主力做好音樂，自爆昨晚作曲搞到失眠，希望寫更多不同風格的曲風，又想作曲給粉絲，惹來粉絲尖叫。Sherman打蛇隨棍上向他邀歌，獲一口答應，然後他再問Pamela要不要歌？暖男上身。

Sherman今年首次拍劇和做好多主持工作，而今年醫科生最後一年的Pamela，明年便迎接人生畢業禮，感覺神奇，期望明年用另一身份（醫生）見大家。他們都表示今年最難忘就是跟粉絲聚會，Archie指聚會時更流淚，自言好少唱歌會喊，因當日是正日生日特別百感交集。為減肥自製雞肉健康餐的他，透露今晚會食刺身慶祝，但不會搞Party，今年父母拍拖去旅行，細佬約了女朋友出街，工人都返了鄉下，全家只剩下他一人，將會過一個Lonely Christmas ？他笑言：「自己唔Lonely，畀自己me time （下年想學細佬搵到女朋友？ ）會。」然後轉話題講工作。

Pamela昨晚聯同聲夢2 男友陳昊廷（Timothy）及其他學員一齊開派對至凌晨，由她負責做搞手，希望將這個傳統維持。她表示讀醫後，友人經常向他請教冷知識，又爆Archie經常發問奇怪飲食問題，考她智慧，她笑言：「佢問我1日食20隻蛋得唔得？我其實都係學生，好多嘢都未識。（第時做醫生定歌手？ ）做醫生會控制到，但係做歌手好多嘢未能控制，暫時兩邊兼顧先。」

Sherman就透露聖誕會與家人親友10幾人燒嘢食慶祝好熱鬧，笑言屋企人說話一向大聲，所以練到自己都是「大聲妹」，又透露父母今日都有來支持十分開心。