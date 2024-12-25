MIRROR為小朋友下廚　姜濤險勝Jer成兒童最愛

由男團MIRROR主持的ViuTV節目《MIRROR Chef》中12子化身廚師進行廚藝大比拼，在明晚（26日）播出的一集內，姜濤、陳卓賢（Ian）、柳應廷（Jer）和盧瀚霆（Anson Lo）將會為兩位小朋友嘉賓薛然熹（熹熹）和霍曉澄（Monna）度身訂造飯團，勢要奪取兩人的歡心。其中姜濤最識做，當他得知Monna生日後，特別做了一個飯團版的「Monna的生日蛋糕」，又唱生日歌，氹得Monna十分開心！相反Anson Lo製造的飯卷配搭雞胸，就慘遭最討厭食雞胸的Monna堅決拒絕，最後Monna表示最喜歡姜濤的飯團料理。

至於Jer的「怪獸大戰」就吸引到熹熹舉手主動試食，令Jer不禁大讚他有品味，熹熹表示最喜歡Jer的料理，揚言會畀二百萬分，在旁的姜濤隨即笑言：「一千萬滿分，仲有8百萬分呢？」熹熹笑言8百萬分會全給姜濤。

另外，Ian製作窩夫大受歡迎，令熹熹和Monna吃不停，本來已吃完一份的Monna眼仔碌碌地望住Ian暗示想再吃多份，可愛的模樣令Ian冧爆甜笑，熹熹亦十分貼心地餵Ian食窩夫，埸面十分有愛。