大島璃乃　魅力女神再現

有本錢拍寫真，又有人賞識同支持，冇理由放過機會，但喺日本寫真界，周不時有女優選擇「失蹤」一排，部分人係為咗Hea吓，亦有部分人因為忙得滯，而喺最近再拍寫真嘅魅力女神大島璃乃，就屬於後者！

熱愛運動

人有忠奸之分，日本寫真女優亦分為正邪兩派，正派以氣質清純、形象健康為賣點，邪派則以打扮妖冶、表情動作具挑逗性作招徠，唔知大家鍾意邊一類？根據非正式統計，正派女優通常顏值高啲、年紀輕啲，觀眾緣自然好啲，正如今日為大家介紹嘅大島璃乃，就係正派嘅代表！

出身於群馬縣嘅璃乃，今年24歲，成個人充滿青春活力同陽光氣息，而且性格好運，就算去唔到健身室，亦至少會喺屋企攤開張軟墊做運動，所以身材操得好弗，肉地結實，散發出健康美！另外，璃乃可以話係得天獨厚，咁勤力做運動消脂之餘，上圍對F CUP美乳一直保持分量，完全冇縮水，配合埋條水蛇腰，簡直係無可挑剔，難怪被封為魅力女神！

支持家鄉

大島璃乃早喺9歲就以童星身份現身幕前活動，但因為要兼顧學業，只係客串性質，及至2017年參加咗一項制服選美活動，之後先正式同藝能事務所簽約，展開藝人生涯。睇番璃乃嘅演藝事業算係發展得相當順利，試過演出舞台劇、電視劇同電影，又做過唔少MV嘅女主角，更加喺電影《蛹之中》擔正做女主角添！

由於阿妹嘅形象健康正面，人氣又夠高，多次獲邀為家鄉桐生市舉辦嘅活動做宣傳，包括成為2020年大型運動會嘅火炬傳遞手，而喺最近又獲選為桐生市魅力大使！正因為工作日程排到密麻麻，璃乃早前忙到唔得閒拍寫真，直至近日有雜誌誠意邀請，加上收到大量粉絲嘅要求，於是決定再次換上泳衣，喺鏡頭前為大家作性感演出！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎

三圍：34F-23-34

大島璃乃可以話係大忙人，除咗要應付演藝工作，又要抽空支持家鄉嘅活動，登入其社交網，就可以第一時間知道佢嘅最新消息，仲可以搵到唔少靚相添！