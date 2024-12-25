火辣舞孃　床上見真章

床上互動要玩得開心，好需要一個表情十足、動作靈活嘅伴侶，而顏值高、身材正嘅脫衣舞孃正正係好多男士夢寐以求嘅對手，想知道佢哋嘅床戰表現有幾掂？千祈咪錯過今次推介嘅3部四仔作品！

忘卻失戀

脫衣舞表演固然好睇，如果可以零距離同舞孃切磋舞藝，感覺更加正！由Private製作嘅《Hot Dancers》，就將男士們呢個幻想拍成四仔，並搵嚟Silvia Dellai、Eveline Dellai、Isabella De Laa等多位舞孃出身嘅脫星參演。影片講述失戀男主角諗住去學跳舞，誤打誤撞報讀咗一間專教脫衣舞嘅學校，見到成班女教練索到啪啪聲，男主角唔止將情殤忘記得一乾二淨，下半身更出現激凸嘅生理反應，跟住會發生啲乜，相信大家都估到吧！喜感十足嘅劇情，加埋一系列高難度床上動作，呢套四仔可謂極具觀賞性！

敏感地帶

每個男女都有啲秘密唔想畀人知，而喺Brazzers製作嘅《Baby Got Boobs #34》入面，一班脫衣舞孃嘅秘密竟然在於胸前兩點？故事講述由Angel Youngs、Sofi Ryan、Roxie Sinner等多位巨乳脫星化身嘅脫衣舞孃，胸前兩點異常敏感，同鋼管、椅子或地板稍為摩擦，下體就會濕成一片。某個晚上，呢班舞孃同男客人互動，對方無意中觸碰到敏感地帶，即時陷入亢奮狀態，只好違規將客人帶入後台，盡情洩慾。片中嘅情慾演出固然精彩，一班脫星為咗應付艷舞演出，仲特登去咗上堂，果然夠專業！

最狂組合

傳聞有一對脫衣舞組合，經常借演出機會獵艷，每位幫襯過嘅男士都喺事後三緘其口，究竟係乜嘢一回事？由Slayed推出嘅《Lavish #3》，就為大家揭開謎底。影片由曾經做過艷舞女郎嘅Kenna James同Avery Cristy領銜主演，內容講述佢哋係一對地下超人氣脫衣舞組合，裙下之臣無數，而且每次演出都會揀選一位入幕之賓。咪以為3P體驗好過癮，查實呢兩位舞孃喺床上唔係人咁品，幾度銷魂之後，仍然覺得唔夠喉，成個肉搏過程又咬又擒，難怪試過嘅男士都被玩到得番半條人命啦！

碟評

脫衣舞孃唔止樣靚身材正，舞姿又勁誘人，睇埋呢3套四仔，更加會令男士們產生無限幻想！其中《Hot Dancers》同《Baby Got Boobs #34》嘅拍攝水平都好高質，成班脫星嘅舞技同床技令人嘆為觀止。至於《Lavish #3》嘅劇情勝在有新鮮感，多場3P大戰所帶嚟嘅官能刺激，實在令人好想一睇再睇！