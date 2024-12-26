【是日通勝】

農曆十一月廿六

甲辰年 丙子月 甲子日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：立約、交易、理髮

忌：問卜、開倉、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：04、22、11

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

金牛座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

雙子座：話頭醒尾，有能力解決大小難題，處變不驚。

巨蟹座：不宜把貴重物品借給別人，否則易招損失。

獅子座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

處女座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

天秤座：不在其位，不謀其事，多管閒事會有麻煩。

天蠍座：不要坐太久，抽空出外散步，對身心有益。

人馬座：好人唔怕做，將來遇到困難才會有人幫你。

山羊座：衣着大膽一點，有助提升魅力，催旺桃花。

水瓶座：易招口舌是非，別和沒教養的人斤斤計較。

雙魚座：應變力強，今天沒有甚麼問題可以難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）鼠 財運升

（跌）馬 心情差

鼠：獲財神眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

牛：健康運平平，飲食無節制會有後遺症。

虎：財運一般，勿亂花錢，否則後果嚴重。

兔：健康是財富，要多多保重，早睡勿熬夜。

龍：改善人緣好時機，友人聚會不應推卻。

蛇：有伴侶者宜加強溝通，避免矛盾升級。

馬：是日沖煞，運勢降低，內心忐忑不安。

羊：花錢要量入為出，不應打腫臉充胖子。

猴：運勢上升，生活稱心如意，沒有煩惱。

雞：給伴侶送上禮物，有助感情迅速升溫。

狗：感情有變淡危機，對伴侶顯得不耐煩。

豬：留意待人態度，過於冷淡會惹起誤會。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

晚年運極佳的臉形

俗語有云：「吉人自有天相」，每個人的面相有所不同，而臉形的不同又與晚年的吉凶命運有緊密關係。那麼我們如何通過觀察臉形知曉晚年運呢？

1.圓字臉

圓字臉包括圓形臉和鵝蛋臉，擁有這種臉形的人，多是性格溫和，凡事與人為善，懂得為他人着想，也特別着重感情。前期積累的人脈與經驗產生質變，到中年後，運勢逐漸變好，晚年運佳。

2.由字臉

由字臉指的是面形天庭窄，地閣寬，有地無天。由於上庭主青少年時期，上庭窄代表智慧不高、考慮事情比較片面，早期發展較為勞碌辛苦，但隨着時間的累積，思想、心境各方面會逐漸成熟，容易遇到貴人賞識提拔，晚年運佳。

3.國字臉

國字臉主要指的是三停長而寬廣，五官適宜，被認為是一種積極的面相。擁有這種面相特徵的人，忠厚隨和，做事沉穩，意志力堅毅，在困難面前，具有很強的決斷能力和毅力，晚年運佳。