嚴選6大駙馬！伍富橋閃婚得老婆寵愛　布志綸豪花百萬娶妻

歌手伍富橋近年因迎娶富家女梁兆楹（Shirley），成為網民熱議對象，但其實圈中不乏男星迎娶富家千金為妻，夫憑妻貴過上奢華生活，自然就令一班網民又羨慕又妒忌。

伍富橋

作為「人生勝利組」之一的歌手伍富橋（Alvin）2022年同拍拖半年的富家千金梁兆楹（Shirley）結婚，成功升呢做「億萬駙馬」。據悉，Shirley家底豐厚，父親從事物流業及食品等生意，身家以億計算。婚後伍富橋幕前工作大減，兩公婆經常周遊列國，生活無憂，因此伍富橋被網民嘲是「軟飯王」，不過老婆Shirley相當維護他，專登發千字文更爆埋錯為伍富橋平反，認真是愛得癡纏。

布志綸

歌手布志綸（Alan Po）2014年同拍拖4年兼家族坐擁十億身家的富家女Sally（陳雪瑩）拉埋天窗，並被冠以「十億駙馬」稱號。Alan曾在節目中表示曾介意被人標籤，更強調自己同太太財政獨立，而太太也不靠外家庇蔭。與太太結婚時，Alan還一手包辦婚宴使費，豪花百萬積蓄在酒店筵開32席宴請親友，大手筆娶妻真係唔話得！

黃浩然

藝人黃浩然與太太莫家嘉（KaKa）在2005年拉埋天窗，其太太是圈中有名的形象指導，亦是億萬馬主莫英儒的千金，有傳莫英儒身家過億且擁有多層豪宅及物業，而黃浩然婚後入住外父名下的千萬豪宅，如今二人育有兩名兒子，一家四口幸福美滿，不愁生活。

竇驍

內地男星竇驍與賭王三房千金何超蓮於2019年4月公開認愛，2023年4月二人正式結婚。不過拍拖時好似「糖黐豆」的兩人，婚後聚少離多，各有各忙，甚至連互動都大大減少，令婚變傳聞甚囂塵上。

鄭俊弘

歌手鄭俊弘（Fred）2022年與何雁詩結婚，何雁詩出身富裕家庭，其父親有「物流大亨」之稱，生意遍及海外，身家估計超過6億，因此鄭俊弘婚後亦升呢做「6億駙馬」。而二人當年舉行結婚儀式時，何雁詩更是大晒逾百萬行頭，認真富貴。

吳家樂

藝人吳家樂在2005年與周亦卿愛女周蕙蕙秘密相戀，兩人於2006年1月排期註冊時戀情被曝光，同年3月正式拉埋天窗。周蕙蕙是其士習團主席周亦卿女兒，吳家樂外父身家高達50億元，所以吳家樂亦被外界稱為「50億駙馬」。