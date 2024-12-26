緋聞男女合體！劉亦菲李現雙雙現身聖誕P

內地女神劉亦菲與李現年前合作拍劇後傳出緋聞，近日二人「合體」出席曾參演綜藝節目《爸爸去哪兒》王詩齡的聖誕派對，隨即引起熱話，不少網民表示羨慕詩齡「追星成功」，且能夠被女神擁着合照！

現年15歲的王詩齡可謂嬴在起跑線，父母王岳倫及李湘皆為娛圈名人，雖然二人已離婚，但無損對女兒的愛，尤其早前李湘更送百萬名車給詩齡，鼓勵對方明年於英國考獲車牌。正值聖誕佳節，李湘與詩齡舉行派對慶祝，邀來不少好友參加，當中包括因合演劇集《去有風的地方》而傳緋聞的劉亦菲及李現，以及時尚雜誌主編劉冲等，現場星光熠熠。

只見「小公主」詩齡分別與劉亦菲及李現合照，劉亦菲相當識做，用雙手環抱着詩齡，還對鏡頭眨眼放電，而詩齡則眼睛閃亮，明顯對能與「神仙姐姐」親暱合照大感幸福，而李現則與詩齡並排而站，露出大哥哥的溺愛表情，之後詩齡又跟劉亦菲及劉冲三人合照企C位，認真受寵，令網民直呼羨慕！

另外，李湘趁聖誕又同前夫王岳倫帶女兒外出慶祝，其中一張相中，李湘戴在無名指上的鑽戒十分搶眼，令人不禁嘆說李湘家底豐厚，而鑽戒的曝光更讓網民猜測李湘或在暗示與王岳倫已經復婚，即掀起大家熱議。