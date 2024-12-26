鍾嘉欣飛布吉晒一件頭火辣辣　袁偉豪囝囝變聖誕老人萌到爆

藝人鍾嘉欣與袁偉豪趁昨日（25日）普天同慶的日子享家庭樂，嘉欣全家飛布吉過一個火辣聖誕，她還激罕以泳裝上陣勁吸睛；至於袁偉豪一家儀式感十足，囝囝袁咕碌化身小小聖誕老人度過首個聖誕，加上兩條鼻涕，萌到爆。

昨日是聖誕節，各藝人均趁機一家樂聚天倫，其中已移居加拿大的女星鍾嘉欣見慣白色聖誕，今年就搞搞新意思，一家五口飛到泰國布吉過一個熱辣辣聖誕節，她在社交網上載她與老公及三個小朋友在當地的相片，相中他們頂着太陽在沙灘玩耍，其中一張相是嘉欣與老公攬到實，另一張相則是嘉欣穿上粉紅色一件頭泳衣下襯牛仔短褲，大晒均勻身材，她一手抱着女兒，又擁着另外兩個小朋友，畫面相當有愛，相信正是出自老公之手。網民大讚幸福之餘，又感嘆嘉欣無論顏值及身材均十年如一，保養得宜。

另外，圈中模範夫婦袁偉豪與太太張寶兒同樣幸福，羨煞旁人，寶兒去年11月誕下兒子袁咕碌，不過當時囝囝太細未能好好體驗聖誕，今年兩夫婦帶同囝囝四出打卡聖誕樹及跟聖誕老人合照，兩人在社交平台上載短片，片中所見，家中放置了一棵巨型聖誕樹、禮物以及各種裝飾，充滿節日氣氛，囝囝化身迷你聖誕老人，已經懂得走路的他走來走去，玩得非常開心，他們配文表示：「袁咕碌，第一個聖誕，帶着大大tummy，cosplay聖誕老人上班打卡了」，袁偉豪留言笑指囝囝有「好大條鼻涕」，非常搞笑，網民讚袁咕碌可愛，而且愈大愈靚仔，不過有網友指寶兒在片段中撞樣台灣女星陳喬恩：「笑的某些角度感覺有點像陳喬恩」、「還以為是陳喬恩！」