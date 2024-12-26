姚焯菲唔得閒睇炎明熹音樂特輯　自言唔敢同男仔拍

歌手姚焯菲（Chantel)、魏浚笙（Jeffrey）和人氣女團Lolly Talk聖誕夜齊出動，現身《MIX FEST音浪派對》聖誕版戶外騷，吸引過千粉絲到場。Chantel表現開心，表示前晚（24日）和昨日（25日）都同屋企人慶祝，所以聖誕夜工作不錯，從新西蘭減磅成功回復窈窕的她，透露收到聖誕蛋糕禮物，講笑：「食多多都唔怕，假期可以食多啲。」之前是因為考試壓力大才有壓力肥，問家人可會擔心她過瘦？Chantel笑言沒有，認為最緊要健康和美麗。

提到一月初便加入《愛．回家之開心速遞》家庭，暫時只知道是演熊家的親戚，做回學生身份，應該冇感情線，詳情不清楚，十分期待，但又不緊張，因為愛回家由細睇到大，開心能夠參與，準備功夫就是一直Keep Fit。

另外，提到正籌備出歌，對於炎明熹（Gigi）的音樂特輯《戀上西沙》日前播出，Chantel表示當日不在家，所以只看了少許，大讚Gigi好可愛，問她可想拍音樂特輯？她表示：「都想試吓，但未必一定要，自己乜都想試吓。（Gigi對手被指大十幾年年紀大？）證明人哋保養得好好，畫面無嘢，唔好咁話人哋。」若拍音樂特輯㨂「聲夢」男生做男主角，Chantel耍手擰頭：「唔好聲夢，好尷尬，其他人都尷尬，男仔就尷尬拍唔到。（樂小姐話嚟緊會有好多工作安排？）可能遲啲唔尷尬，依家呢刻尷尬。」

魏浚笙透露平安夜花了4小時親手寫了100張聖誕咭，昨晚送給粉絲，以答謝粉絲排隊支持他：「去年聖誕冇見到大家，今年見到大家，好溫暖，所以想送張心意卡畀大家。」每張聖誕卡都畫了聖誕樹，笑言畫畫技術已盡了力，用色方面搭夠，有粉絲之前建議他噴香水，覺得這個主意不錯，但又擔心甩色。他透露其中一張「隱藏卡」特別設計了吊飾和他的親筆簽名，跟其他99張不同。不過Jeffrey卻沒有送禮物給女友，女友也沒有送禮給他，他表示陪伴就是最好的禮物。

提到他的金髮是電影造型，香港部份已經拍完，一月會出發去日本拍攝，日本正值大風雪，他說導演十分開心覺得在雪地拍動作戲畫面好靚，不過他擔心很冷，會準備定暖包、食維他命和做運動，預計會拍一個月，十分期待，自言之前冷病經驗會聲沙，講笑拍電影可以配音便不怕。年尾音樂頒獎禮將近，Jeffrey覺得今年音樂上體驗好多，有獨唱和合唱歌，嘗試不同曲風好滿意，對於獎項只有隨緣，所以沒有特別準備致謝詞。