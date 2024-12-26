Lolly Talk性感做聖誕戶外騷　着晒保暖襪打底

人氣女團Lolly Talk 8位成員齊齊穿上紅白色性感服飾現身聖誕戶外騷，問是否扮聖誕性感女郎？Sinnie覺得紅白色好有聖誕節日氣氛，自己就恨着綠色，講笑想扮樹；Tania爆大家都着了保暖襪，內有毛毛保暖，能抵受低溫。她們平安夜相約一起整聖誕卡，聖誕日可以同粉絲一起渡過好開心。

阿妹透露早前與粉絲聚會，自製薑餅送粉絲，卻發生小插曲：「我高估咗自己整嘢食能力，喺網上學做薑餅，整咗10件，開始心虚，點解整得咁肉酸？唔好意思畀啲咁肉酸嘅薑餅粉絲，於是另外買咗一啲薑餅，畀粉絲選擇肉酸版和靚版薑餅。」又自爆原意親手寫50張聖誕卡送粉絲，以表心意：「點知擺烏龍，卡後面日文寫着歡迎光臨，如果有咩疑問隨時聯絡。（你要加自己電話落去？）哈哈！」阿蛋都有親手寫聖誕卡給隊友，十分有愛。提到Ah Yo 28日生日，她表示生日當天會出席新城頒獎禮，跟大家一起渡過：「生日最大願望就係同Lolly Talk一齊過啦！」Sinnie表示自己都連續兩年生日與隊友一起度過，而早前生日的Tania就特別感謝粉絲為她安排生日應援打卡。