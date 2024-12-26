聖誕晒幸福︱陳家樂睡衣全家福溫馨　湯怡爆愛女畫花梳化

同屬英皇娛樂旗下的陳家樂及湯怡，私交甚篤之餘更各自擁有美滿家庭。今年是家樂囡囡Camila首次過聖誕，「媽媽」連詩雅特意為她準備了不少節目外，日前更一家三口影最新全家福，齊齊穿上心心睡衣在聖誕樹前合照留念。而「聖誕女郎」Camila更被放進煙囪內影相，只見她一臉笑意精靈可愛，雪人都被融化了﹗連詩雅打趣指今年要大影特影，因深怕明年Camila已四圍跑叫不停了。

至於湯怡則與老公麥秋成，及囡囡「麥QQ」亦於聖誕樹前合影。其中一張相麥秋成更肉緊擁着太太公然放閃，而湯怡則留言指囡囡自己有點失落﹕「呢位小朋友有自己世界，開始推開我唔畀錫，仲要自己坐！」麥QQ還加送「聖誕禮物」給湯怡，將三座位米白色梳化當畫布畫到花碌碌，湯怡無奈表示﹕「我好愛錫嘅梳化被畫花了，唔係我個囡畫的話，真係第一時間嬲咗。點都好，平安夜快樂各位！」

事後受訪她續說﹕「我哋喺廚房整緊聖誕大餐，點知出到嚟幫囡囡搵本書，一眼就望到張梳化搞成咁，（工人）姐姐話佢已經唔係第一次喇，惟有搵嘢試吓抹啦。事後我有同佢傾緊，佢講得出自己畫緊啲乜，真係嬲佢唔落喎。」