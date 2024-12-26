普天同慶　跨年美食多選擇

很多人慶祝新一年來臨，大多選擇西餐，坊間的意法西班牙菜單外，其實還有很多選擇。想和家人共聚，可以選擇老少咸宜的中餐，年輕人在西餐以外，也可選人氣的泰、日菜式，總有一款合你心水。

泰日之選

惹味泰菜，以及人氣的日菜，都受大家歡迎，本地飲食集團旗下多間餐廳推出應節菜單，銅鑼灣和尖沙咀的居酒屋就於12月31日及1月1日供應8道菜節日晚餐，菜式有刺身三點、甘鯛立鱗燒、大分和牛椎茸卷和溫野菜華味鳥雞肉豆乳鍋等，客人可用優惠價享用指定清酒。銅鑼灣的高級鐵板燒及壽司廚師發辦店於12月31日就有2款晚宴，鐵板燒有南非鮑魚、龍蝦及日本和牛等入饌，壽司晚宴則有秋刀魚磯邊卷、香箱蟹伴蝦膏味噌，深海池魚、赤貝、吞拿魚腩和鰤魚等手握壽司。至於尖沙咀的泰國餐廳於即日至2025年1月1日供應5道菜節日晚餐，會有牛油香蒜焗帶子伴柚子沙律、冬蔭功、黃咖喱炒龍蝦、慢煮牛肋骨伴雜菜等菜式，各有特色。

皮埃蒙特之味

意大利各地區都有自家食材和獨特菜式，中環高級意大利餐廳以皮埃蒙特食材菜式作主角，12月31日就有5道菜的年晚餐，餐廳先送上一杯免費的香檳讓大家舉杯暢飲，緊接就有鮮味的蝦肉他他配湖藻、米蘭燴飯、法索納小牛柳配雞油菌菇和帕爾馬芝士醬，主菜還有法國藍龍蝦配蘑菇及阿爾巴白松露，最後以傳統意大利聖誕蛋糕作結，客人亦可升級用意大利佳釀作配，體驗更佳。

新派歐陸風

傳統菜式以外，富創意的料理也有新鮮感。中環當代歐陸料理餐廳於12月31日推出的菜單，先從蘑菇高湯果凍和酸忌廉等打造的日式茶碗蒸打開序幕，之後有配檸檬蛋黃醬、牛油果及烤奶油包的麵包蟹，節日版意式薯糰會配羊肚菌醬、芝士和黑松露，之後是香煎海螫蝦、慢煮和牛牛臉頰，甜品是日本柚子檸檬奶凍配白朱古力薄脆和血橙乳酪雪糕，完美滿足。

高質法菜

想和重要的人慶祝，首選法國菜，本地飲食集團旗下法國餐廳，於佳節為客人提共不同的風味。中環現代法國餐廳於12月31日當晚會有香濃蘑菇湯、法國甜洋葱和龍蝦酥皮盒等菜式，再配栗子蒙布朗配威士忌芭菲作結。尖沙咀米芝蓮星級現代法國餐廳以矜貴鵝肝和海膽等食材入饌，唔怕凍還可在戶外庭園感受冬日氣息。此外，中環米芝蓮二星日系北歐餐廳會有冬季松露栗子湯、聖誕莓果熱紅酒配朱古力薑餅人、乳鴿會配紫椰菜和越橘莓等美食，各有特色。

老少咸宜

有老有少的話，中菜似乎是個不錯的選擇。西九五星級酒店米芝蓮二星中菜廳設計6道菜除夕夜晚餐，頭盤有砵酒焗島蠔、蜜燒西班牙黑豚肉叉燒和薑葱油泡螺花。之後是惹味的避風塘脆皮蟹鉗、滋補的原個椰皇花膠燉雞，主菜有26頭南非吉品鮑魚伴花菇，矜貴入味，其他是金腿白玉條‧龍蝦湯煎帶子糯米飯及甜品薈萃，宴客或招呼親朋均合適。