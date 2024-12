韓國K-Pop界年底盛事《SBS歌謠大戰》於昨日聖誕節(25日)舉行,雲集所有人氣歌手組合,包括aespa、IVE、NewJeans、LE SSERAFIM、NCT、Stray Kids、ITZY、TXT、RIIZE、TWS、女歌手李泳知等,陣容相當強勁!

除了睽違8年王者歸來的G-Dragon(GD)擔任壓軸表演歌手之外,2NE1也闊別10年合體亮相《SBS歌謠大戰》,一口氣帶來了《Come Back Home》 、《 Fire》 、《 I Don't Care》、《UGLY》及《 I Am the Best 》等多首Hit歌,氣氛熱爆。當日不少女團也盛裝登場,載歌載舞,令會場星光熠熠!