遭#MeToo導演拖累　星野源《紅白》臨陣換歌

43歲日本創作男歌手星野源，與國民老婆新垣結衣結婚3年，但過去一年他衰運不斷，頻惹是非。今年5月，星野源忽然被網紅爆疑與電視台女主播不倫，要兩公婆出面澄清。除夕大騷《紅白歌唱大賽》舉行在即，連續10年亮相的他，日前公布選曲卻惹起爭議，最終要跪低換歌。

日前，星野源公布將於《紅白》演唱舊歌《地獄有何不好》，歌曲是曾捲入#MeToo性侵風波的導演園子溫執導電影《一代電影粉皮》主題曲，發表後隨即惹到網民爭議，認為歌曲令人聯想到園子溫，會對受害人造成二次傷害，又質疑他明明有很多歌，為什麼偏偏選這一首。

星野源方面最終跪低，今日(26日)發聲明宣布擔換歌。他表示《地獄有何不好》是2012年他因腦出血入院時創作的歌曲，原意是想為面對逆境及痛苦的人帶來勇氣，但事與願違，故決定改唱歌曲《各散東西》。而NHK亦表示不論歌手或電視台都不會容忍任何性犯罪行為。

另一方面，曾是廣告商寵兒的結衣，在早前公布的「2024年最多廣告起用藝人」排名榜上無名。據知她婚後代言廣告數量逐年下跌，今年又鬧出婚變風波，加上主演兩片《(非)正常欲望》及《異國日記》票房失利，令廣告合約有跌冇升，終被飛出榜外。